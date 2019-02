MARIA FINIZIO/ Video, chi è la moglie di Amedeo Grieco: mamma di 2 figli

Giovane, bella, mamma per due volte ed un futuro roseo davanti a sé: le qualità di Maria Finizio non sono di certo sfuggite al marito Amedeo Grieco, che ha deciso di sposarla quasi ad occhi chiusi. Maria ha scelto però di non seguire il consorte nei suoi folli viaggi in lungo ed in largo grazie al programma Emigratis, ma di attenderlo a Foggia. Amedeo sarà inoltre ospite con l’immancabile partner Pio nella puntata di C’è posta per te di oggi, sabato 16 febbraio 2019, e chissà che non venga chiamato in causa per una storia collegata al suo ruolo di papà. “La ringrazierò all’infinito perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”, ha scritto sui social Amedeo in occasione della nascita della secondogenita. Parole amorevoli verso Maria che lasciano intuire come in realtà quel personaggio di Emigratis facile alla battute piene di doppi sensi esista forse solo in tv, mentre a casa rivela di essere un padre amorevole ed un marito affettuoso ed attento ai bisogni della sua dolce metà. La Finizio intanto mette da parte i tanti pianti ed anche quei kg in più messi durante la gravidanza. “I primi 3 mesi sono stati tosti”, ha sottolineato in un post su Instagram dopo aver dato l’annuncio di essere in dolce attesa. Nausee, umore vittima di un’altalena senza fine e tanto altro ancora, anche se Maria ha messo le mani avanti: non si è rifatta il seno, è cresciuto semplicemente per via dell’allattamento e del suo essere mamma.

MARIA FINIZIO, MOGLIE DI AMEDEO

Prole doppia per Maria Finizio, l’affascinante moglie di Amedeo Grieco del famoso duo comico. La coppia infatti ha accolto la piccola Alice lo scorso novembre ed ancora oggi sembra tutto un sogno, anche se hanno già potuto vivere in precedenza il lieto evento grazie alla nascita del piccolo Federico. Emozioni ancora calde per Maria, che sui social pubblica una foto romantica in cui bacia il compagno di vita e mostra il pancione con orgoglio. “Più amore di così”, scrive infatti, svelando con un hashtag che l’immagine riguarda i due giorni precedenti al tanto atteso parto (clicca qui per guardare la foto di Maria Finizio e Amedeo Grieco). Nessun mistero sui volti dei figli: i piccoli compaiono spesso nei contenuti che la loro mamma decide di condividere con tutti i suoi fan. Fra gli ultimi un simpatico video in cui Alice sorride e spernacchia, a modo suo, per cercare di imitare il padre. Il risultato? Simpatiche bollicine e tante risate per i due genitori. Anche il fratellino ha il suo posto d’onore sui social della mamma: lo vediamo infatti non solo al fianco della neonata, ma anche tutto solo in mezzo a tantissimi peluche. Un sorriso che sottolinea la sua natura da “furbetto”, come rivela Maria.

ALICE, IL PADRE LE INSEGNA LE PERNACCHIE

