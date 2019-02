Mario Balotelli è fidanzato?/ Da Raffaella Fico a Fanny Neguesha: tutti i suoi amori

Mario Balotelli è fidanzato? In molti si chiedono se il calciatore italiano, papà di Pia e Leon, abbia al momento una donna speciale nel suo cuore. Stando agli ultimi gossip, sembrerebbe che Super Mario sia attualmente single. Eppure Balotelli di certo non è noto soltanto per le sue prodezze nel campo da calcio ma anche per le numerose storie d’amore che hanno popolato i settimanali e i siti di gossip. La più importante e nota è certamente quella con Raffaella Fico, che è poi diventata la madre di sua figlia Pia. Una storia fatta di alti e bassi che si è conclusa con una rottura anche molto discussa. I rapporti hanno continuato ad essere molto tesi, ma si sono distesi negli ultimissimi anni, grazie anche al bellissimo rapporto di Mario con sua figlia. Oggi la Fico è fidanzata con Alessandro Moggi e per i due si parla di nozze.

LA STORIA CON FANNY NEGUESHA E CLELIA

Ma nella vita di Mario Balotelli c’è stato un altro amore importante: quello con Fanny Neguesha. I due si sono incontrati e amati per lungo tempo, fino a lasciarsi. C’è stato poi un ritorno di fiamma che ha avuto lo stesso epilogo. Anche in questo caso, i rapporti non si sono chiusi nel migliore dei modi e, a confermarlo, il fatto che fino a qualche mese fa tra Fanny e Balotelli continuassero a volare insulti attraverso i social. Anche la Neguesha ha però oggi un nuovo amore: si tratta del calciatore Mario Lemina, dal quale ha avuto pochi mesi fa un figlio. La lista delle donne importanti per Mario Balotelli non finisce qui perché ce n’è sicuramente un’altra da citare. Stiamo parlando di Clelia, ragazza che Mario conobbe quando giocava al Nizza e che gli ha dato il suo secondo figlio, Leon. Storia, anche questa, purtroppo finita.

