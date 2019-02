MARTINA SEBASTIANI ATTACCA ANDREA DAL CORSO/ Sarcasmo su Instagram, “solo facciata”

L’eco della scelta di Teresa Langella è ancora forte stando alle reazioni che il mancato arrivo di Andrea Dal Corso alla “festa di fidanzamento” nel castello sta sortendo da ormai diverse ore sui social. Chi è sembrata voler lanciare una frecciatina all’ormai ex corteggiatore veneziano è stata Martina Sebastiani, la donna protagonista del primo “flirt” televisivo di Andrea. I più attenti li ricorderanno insieme a Temptation Island: furono proprio le attenzioni del tentatore Dal Corso, ma in generale l’instaurato feeling insieme a lui, a convincere Martina Sebastiani a porre fine alla sua relazione con Gianpaolo Quarta. Su una storia di Instagram, però, la romana è sembrata avere il dente avvelenato proprio nei confronti di Andrea: “Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno di un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne”.

MARTINA SEBASTIANI ATTACCA ANDREA DAL CORSO

Le parole di Martina Sebastiani sono state accompagnate dall’emoticon che ritrae una faccina intenta a vomitare. Ora, premesso che l’ex protagonista di Temptation Island potrebbe aver pubblicato su Instagram questa frase per qualsiasi altro motivo al mondo, ci lascerete sottolineare come sia quanto meno “sospetto” il tempismo di questa citazione. Volendo pensar male, infatti, si potrebbe dire che la Sebastiani abbia voluto rimarcare proprio la condotta di Andrea durante il trono di Teresa Langella: presentatosi come il principe azzurro innamorato della sua principessa, alla resa dei conti il bel veneziano non ha trovato neanche il coraggio di presentarsi dinanzi alla tronista campana, preferendo un colloquio “da uomo a uomo” col papà di quest’ultima nel quale ha respinto ogni responsabilità per il mancato inizio della relazione. Non proprio un’uscita di scena signorile insomma: chissà se abbiamo ben interpretato le parole di Martina…

