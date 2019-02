Mowgly al serale?/ Video, Alessandra Celentano dice no (Amici 2019)

E alla fine Mowgly potrebbe tornare a casa e dire addio ad Amici 2019 per colpa di Alessandra Celentano. Il programma torna in onda oggi pomeriggio su Canale 5 con nuovi nomi e felpe verde da assegnare ma il ballerino potrebbe rimanere di nuovo senza visto che l’insegnante continua a dire no alla sua presenza nel programma e dopo la discussione della scorsa settimana le cose non sono migliorate. Se proprio dobbiamo mettere i puntini sulle i il ballerino è stato preso di mira sin dall’inizio e non per via di difetti fisici o della mancanza di musicalità ma per via della sua mancanza di versatilità una dote che lo stesso Mowgly non sembra apprezzare. Il ballerino continua a ribadire che la sua disciplina è quella e sembra poco propenso ad aprirsi ad altro anche se in queste settimane ha studiato molto, questo basterà o sarà davvero la Celentano il suo scoglio?

LO SCONTRO CON ALESSANDRA CELENTANO

In settimana sia Alessandro Celentano che Timor Steffens raggiungono Mowgly. La professoressa vuole rivedere la sua coreografia insieme ai ballerini professionisti ma questo non fa altro che confermare la sua votazione sull’esibizione e mentre lui si darebbe un otto dicendosi giusto nel suo giudizio, lei lo boccia ancora: “Se io ti vedo fare altro non mi piaci, ti vedo bene solo nel tuo e uno deve essere versatile, avere una parvenza di versatilità. Nel tuo sei bravo ma hai dei grossi limiti“. Ma il ballerino non ce la fa più, lui trova giusto studiare tutto ma non vuole essere giudicato così. In soccorso di Mowgly arriva Timor Steffens che non si trova d’accordo con la sua collega: “Rafael può arrivare al serale, è un bravo ballerino ma non può fare hip hop e quando ho preparato la sua coreografia ho dovuto aggiungere degli elementi. Tu sei qui per dire che lui non è versatile e non può farlo ma lui non è d’accordo, ho trovato un miglioramento e per questo gli ho dato otto”. La Celentano lo trova limitato e su questo non prescinde, la versatilità è una cosa importante e non le basta che faccia solo una cosa. Clicca qui per vedere il video dello scontro.

LA RICHIESTA PER TIMOR STEFFENS

Mowgly ha avuto modo di parlare di quello che è successo soprattutto quando in sala viene proiettato un video in cui Alessandra Celentano parla con Rafael dicendosi dispiaciuta per la lite in cui è finito. Lui è versatile mentre Mowgly non lo è e lei lo ribadisce in questo video infastidendo un’altra volta il ballerino che riflette sulla cosa insieme ai compagni: “Metodo, preparazione… ma cosa vuol dire, io ho la mia preparazione. Lei cerca vie perché alla fine non gli piaccio, non mi vuole”. Il ballerino adesso è convinto che quello della Celentano sia un capriccio e allora decide di chiedere a Timor una coreografia di hip hop per dimostrare altro ma è sicuro che la reazione della professoressa sarà la stessa. Alla fine si dice pronto ad una nuova provocazione avvisando che si presenterà nella puntata di oggi di Amici 2019 con due libri sulla breakdance.



© RIPRODUZIONE RISERVATA