NCIS Los Angeles 10/ Anticipazioni del 16 febbraio 2019: brutto guaio per Deeks

NCIS LOS ANGELES 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 16 febbraio 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10, in prima tv assoluta. Sarà il 5°, dal titolo “Tiffany“, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Un sicario sta per rapire un’altra donna per ucciderla, quando la sua auto viene tamponata ed il bagagliaio rivela un cadavere. Intanto, Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) litigano per decidere quale torta scegliere per le nozze, ma il primo ha ormai la glicemia troppo alta e crede che non abbia importanza. Solo dopo averlo detto, Deeks realizza di aver fatto un grave errore. Mentre Callen (Chris O’Donnell) cerca di scoprire dove si trova Hetty (Linda Hunt), la squadra scopre che il vicedirettore Ochoa (Esai Morales) ha intenzione di indagare sulla Mosley (Nia Long). I piani alti infatti vogliono sapere i motivi che l’hanno spinta ad avviare l’operazione su Spencer senza informare i superiori. Ochoa è disposto ad aspettare prima di mettere la quinta, ma Rogers (Peter Jacobson) è convinto che Hetty abbia mentito e che sia coinvolta tutta la squadra. Più tardi, Callen e Sam (LL Cool J) scoprono che il sicario arrestato aveva le loro foto, di Derrick e della Mosley perché assoldato dal cartello messicano. Mentre Ochoa e Rogers cercano di capire dove si trovi Hetty, Deeks e Kensi decidono di informare la Mosley sulla lista nera del cartello. Seguendo una pista, Callen e Sam si lanciano in un’inseguimento per fermare una donna tailandese, ma è Deeks a lanciarle un coperchio addosso per impedirle di fuggire. Intanto, la Mosley decide di proteggere da sola Derrick e rifiuta di seguire le regole di Ochoa, che tuttavia la minaccia di arresto. Usando un inganno, Callen riesce a fare delle pressioni su Madee (Diana Lu), che confessa di aver agito sotto la minaccia di un gruppo di sconosciuti.

Nel frattempo, Rogers interroga Eric (Barrett Foa) per scoprire cosa sappia sulla missione in Messico. Callen e Sam seguono poi una pista su Hector (J’Antonio Baguez), ma sono costretti a rispondere al fuoco con una sparatoria che produce diverse vittime. Eric invece cerca di non tradire la fiducia di Hetty rivelando dettagli scottanti sul suo coinvolgimento nella missione. Ochoa cerca di limitare i danni, ma Rogers scopre della sparatoria di Callen e crede di avere la squadra nel sacco. Più tardi, la Mosley decide di affidare il figlio a Sam perché lo porti in mare con la sua barca. La Vice Direttrice è preoccupata per diversi motivi: teme di non essere una brava madre e che il cartello riesca ad arrivare a Derrick tramite la lista nera. Quella sera, la Mosley incontra Rogers di nascosto e gli chiede come agire in via ufficiosa per impedire che l’inchiesta vada avanti. Accetta infine il congedo amministrativo, che viene assegnato anche ad Hetty in via preventiva. Callen viene lasciato quindi come supervisore e Ochoa lo avvisa che Rogers scaverà fino in fono, arrivando anche ad interessarsi di Anna. Poco dopo, Callen riceve una chiamata da Hetty, che camuffa la sua voce per proteggere tutti e gli raccomanda di fare il necessario per proteggere tutto il team.

ANTICIPAZIONI DEL 16 FEBBRAIO 2019

EPISODIO 5, “TIFFANY” – Deeks deve confrontarsi con il suo passato: la sua informatrice Tiffany ha sfiorato l’arresto ed è finita di nuovo nei guai mentre si trovava sotto copertura. La posizione della donna purtroppo è vacillante, visto che rischia di finire in prigione per detenzione di droga. Deeks dovrà usare tutto il potere a sua disposizione per impedire che Tiffany debba pagare per i suoi errori, mentre cerca di portare a termine l’operazione della Williams. Deeks ed il resto della squadra sono infatti convinti che qualcuno abbia voluto incastrarla. In questo nuovo episodio rivedremo inoltre un altro dei volti legati al personaggio di Eric Christian Olsen, colei che ha arrestato l’intero team ed ha cercato di metterlo nei guai: la Whiting.



