Nicole Moscariello moglie di Andrea Roncato/ “Ero certa fosse uno stron*o”(Verissimo)

Nicole Moscariello è la donna che ha cambiato e stravolto la vita di Andrea Roncato, su questo non ci piove e oggi ne avremo sicuramente conferma con la presenza dell’attore nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Lei è la “tedesca” della famiglia con tutto quello che questo significa, dieta, attività e rigore compresi. Lui conferma che lei ha rivoluzionato e cambiato la sua vita in meglio e insieme hanno avuto modo di rivelare i dettagli sulla loro vita in tv sia nel salotto di Barbara d’Urso che in quello di Caterina Balivo: “Io dicevo a mia figlia di stare lontano da Andrea Roncato, uno ‘stron*o’ con le donne, ma alla fine ha ceduto. Si… mi ha corteggiato per sette mesi, lui era prorompente, veniva da me, mi invitava a cena, a casa sua ma io l’ho sempre preso per un provolone ma alla fine ci ha invitato il giorno del suo compleanno e lì ci siamo dati il primo bacio“. A quanto pare il primo bacio è arrivato il 7 marzo, il giorno del suo compleanno dopo la cena. Di lui, Nicole Moscariello ha rivelato che è disordinato, mettete tutto in giro e questo è il difetto più grande, almeno nella vita di tutti i giorni. La loro affinità è sotto gli occhi di tutti così come il sorriso di Andrea Roncato, missione compiuta? Clicca qui per vedere il video del momento. (Hedda Hopper)

UN MATRIMONIO CHE HA “LEGALIZZATO” IL LORO RAPPORTO

“Due romanticoni”: è così che Caterina Balivo, in una recente intervista a Vieni da me, ha appellato Andrea Roncato e sua moglie Nicole Moscariello. Una coppia consolidata e innamoratissima quella composta dall’attore 71enne e la sua compagna di 20 anni più giovane. Nicole e Andrea si sono sposati il 22 ottobre del 2017 dopo 7 anni d’amore nella romantica cornice di Bracciano, paese sul lago in provincia di Roma. Il tutto in diretta su Canale 5 con Barbara d’Urso. “Dopo sette anni di convivenza le nozze con Nicole sono state il modo per legalizzare un’unione che era già in atto. – ha raccontato poi al settimanale Vero l’attore – Ecco, diciamo che non ho dovuto cambiare nemmeno lo spazzolino da denti”, ha aggiunto. La loro è una bellissima storia d’amore che sarà anche uno degli argomenti che l’attore affronterà nel corso della sua ospitata a Verissimo.

LA STORIA D’AMORE DI NICOLE MOSCARIELLO E ANDREA RONCATO

Nicole Moscariello non è solo moglie, amica e confidente di Andrea Roncato. Con lei, l’attore condivide anche i momenti dedicati allo sport. “Nicole è una grande appassionata di palestra, ci va almeno tre volte alla settimana. – ha raccontato Roncato nell’intervista – Io fino ai trent’ anni ho giocato a pallacanestro e prima di allora mi sono dedicato anche all’atletica, ma con il tempo e i troppi impegni ho fatto sempre meno attività fisica. Da un paio d’anni però ho deciso di impegnarmi di nuovo per tenermi in forma. È prima di tutto una questione di salute e di benessere”. Un amore solido, quindi, il loro, che non conosce crisi. Ricordiamo che Nicole Moscariello è già mamma di Giulia Elettra Gorietti.



