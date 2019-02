PAOLO VALLESI/ Video, “A marzo uscirà il nuovo singolo” (Ora o mai più 2)

Paolo Vallesi continua la sua ascesa a Ora o mai più 2. Il cantante de La forza della vita è uno dei papabili vincitori alla vittoria finale della seconda edizione del programma musicale condotto con grande successo da Amadeus in prima serata su Rai1. Un ritorno in grande stile per il cantautore fiorentino che ha deciso di rimettersi in gioco accettando la sfida di Ora o mai più. “È una grande opportunità, visto il successo del programma seguito da milioni di telespettatori. Una chance per un artista che da una parte si lascia giudicare, dall’altra apprezzare dal pubblico” ha raccontato durante un’intervista rilasciata a MyDreams.it. Nel programma Vallesi, puntata dopo puntata, sta conquistando il cuore non solo del pubblico, ma anche degli stessi coach che gli hanno sempre dato voti altissimi. Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata di sabato 2 febbraio.

Paolo Vallesi vince la terza puntata di Ora o mai più 2

Paolo Vallesi è stato uno dei vincitori della terza puntata di “Ora o mai più 2”, il programma musicale condotto da Amadeus ogni sabato sera su Rai1. Il cantautore ha condiviso la vittoria con altri due concorrenti: Silvia Salemi e Jessica Morlacchi. Durante la puntata di sabato 2 febbraio, per intenderci quella prima dello stop di Sanremo 2019, il cantante si è esibito sul palcoscenico in coppia con la coach Ornella Vanoni sulle note di “Una ragione di più”. Un brano bellissimo, scritto da Mino Reitano con lo zampino della stessa Vanoni e Franco Califano. Un vero e proprio plebiscito di voti per il cantante che ha ricevuto tre 10 da Rettore, Ricchi e Poveri e Toto Cutugno e 4 nove da Orietta Berti, Red Canzian, Marcella Bella e Fausto Leali. 66 i voti ricevuti per il cantante, che durante la seconda manche ha condiviso il palco con Enrico Ruggeri. Con il cantautore ha interpretato “Il mare d’inverno”, la hit scritta da Ruggeri per la grande Loredana Bertè. Anche questa volta Vallesi non ha deluso le aspettative conquistando tutti 8 e 7 per un totale di 121 punti.

Paolo Valessi oggi: nuovo singolo e tour

Il cantante, sulla scia del successo ritrovato grazie al programma “Ora o mai più 2” è pronto a tornare sul panorama discografico italiano con un nuovo singolo e un nuovo album. “Il 3 marzo uscirà il singolo inedito, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, nel frattempo sto realizzato il video. Seguirà un album nel giro di qualche mese” ha rivelato i progetti per il futuro in anteprima dalla pagine di Mydrems.it. Non solo, Paolo Vallesi in concomitanza con l’uscita del nuovo album di inediti è pronto anche ad una lunga tournée che lo vedrà impegnato in giro per l’Italia: “Quest’anno faremo una tournée stupenda, che comincerà a maggio a Firenze, nella mia città, sarà una grande festa, per ritrovarsi a distanza di qualche anno. Da lì partiremo per una lunga tournée estiva in Italia e a settembre ritornerò nei paesi europei dove sono stato in passato”.





