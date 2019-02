PIO E AMEDEO/ Video, “scrocconi” a fin di bene con Mario Balotelli (C’è Posta per Te)

I comici pugliesi Pio e Amedeo saranno ospiti d’eccezione all’appuntamento di sabato 16 febbraio con il people show di Maria De Filippi C’è Posta per Te. Sulle pagine social del programma condotto dalla signora di Casa Mediaset appaiono già le prime indiscrezioni sulla puntata. Il duo amatissimo dal pubblico italiano avrebbe invitato Mario Balotelli, calciatore dell’Olympique Marsiglia, al quale avanzerebbe una richiesta piuttosto curiosa. Pio e Amedeo, infatti, avrebbero accompagnato dalla De Filippi un ragazzo, Gabriele, grande fan di Balotelli, che ha scritto alla trasmissione per incontrare il suo idolo. I due famosi scrocconi foggiani, quindi, si insinueranno nella storia per cercare di convincere Mario a regalare al suo fan, da poco in possesso della patente, un’automobile nuova. Per persuadere il calciatore i comici porteranno addirittura l’oggetto della richiesta in studio. Sembra quasi un film già visto, perché rievoca la seconda serie di Emigratis, programma di cui i due foggiani sono protagonisti, durante la quale Pio e Amedeo, in compagnia di Balotelli, andarono in giro per i negozi di Nizza, scroccando al giocatore vestiti e gioielli per un valore di circa 5.000 euro.

Pio e Amedeo, comici a colpi di social

L’arrivo dei due comici a C’è Posta per Te è stato annunciato dagli stessi Pio e Amedeo, che scrivono questo sui social: “Anni passati a scrivere a Maria per farci riconoscere da qualche zio coi soldi… e poi… all’improvviso Maria c’ha chiamato!! Abbiamo registrato questa puntata… ‘sta volta si piange forte?”. Ma se questa volta il post è stato firmato dai comici, i social sono serviti, dopo la loro apparizione a Sanremo 2019, perché qualcun altro potesse scrivere su di loro. Durante il Festival, infatti, Pio e Amedeo avevano affermato, riferendosi alla polemica tra il vicepremier Matteo Salvini e Claudio Baglioni, “Ora dice le cose più brutte, ma fra due, tre anni ti ama. Con noi meridionali ha fatto la stessa cosa. Ora ci vuole bene!”. Salvini, dal canto suo, non è stato con le mani in mano e ha risposto, questa volta senza polemiche, con tweet: “Evviva Sanremo”. Correda il post un selfie del vicepremier davanti alla tv proprio mentre i due comici foggiani sono sul palco dell’Ariston.

Il duo comico e la vita privata

Pio e Amedeo sono conosciuti sul piccolo schermo principalmente come personaggi televisivi, ma pochi conoscono i dettagli della loro vita privata, della loro famiglia e dell’amicizia che li lega. Pio D’Antini si è sposato nel 2016, dopo dieci anni di vita insieme, con Cristina Garofalo. Si erano conosciuti in discoteca a Foggia nel 2006, come ricorda con fierezza lei in un post su Instagram. Cristina, modella di professione, è mamma della loro figlia Chiara, nata a cinque mesi dalla celebrazione del matrimonio della coppia. Amedeo Grieco, invece, è marito di Maria Finizio da tanto tempo ed è papà di due bambini, Federico, il primogenito, nato nel 2015, e Chiara, venuta al mondo nel novembre 2018. “D’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato” aveva scritto il comico per annunciare il lieto evento sui social ai suoi. Maria e Cristina, proprio come i rispettivi mariti, sono molto amiche, quasi “cognate”. Lo dimostra il fatto che i figli delle due coppie sono inseparabili, proprio come i loro genitori.





