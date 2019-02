Sanremo Young 2019, eliminati e classificati/ Mahmood non si presenta, perché?

LA SCELTA TRA EDEN E MARIA GRAZIA

La prima puntata di Sanremo Young 2019 è stata all’insegna delle sfide dirette tra i venti concorrenti in modo da determinare subito quali fossero i dieci a proseguire il cammino nel programma condotto da Antonella Clerici. Saltata l’ospitata di Mahmood, bloccato dalla febbre, ha avuto ancora più spazio John Travolta. La serata è stata animata dalla protesta della giuria al momento di fare una scelta tra Eden e Maria Grazia Aschei, due ragazzi con una buona preparazione anche nella lirica, visto che si sono misurati con “Il mare calmo della sera”, la canzone di Andrea Bocelli. I giurati avrebbero voluto far passare entrambi e hanno quindi determinato un pareggio nei voti che ha costretto il maestro Diego Bassi, direttore dell’orchestra, a scegliere chi eliminare. Purtroppo per lei, è stata Maria Grazia a uscire di scena. Solo in un altro caso si è vista comunque una sfida maschio contro femmina. In ogni caso tra i concorrenti passati c’è perfetta parità di genere: 5 ragazzi e 5 ragazze.

SANREMO YOUNG 2019: I CONCORRENTI ELIMINATI E QUALIFICATI

La settimana prossima ritroveremo quindi Beatrice Zoco, Clara Palmeri, Antonio Vaglica, Maxi Urban, Giovanna Camastra, Kimono, Giuseppe Ciccarese, Eden, Luigi Cascio e Tecla Insolia. Sono stati invece eliminati subito in questa prima puntata Ilenia Cafagno, Laura, Marco Vinci, Michele Braganti, Giovanna Perna, Aurora, Leo Cabid, Maria Grazia Aschei, Halien e Leo Bono. Ci sembra che la giuria si sia comportata piuttosto bene e che anche Antonella Clerici abbia cercato di tenere un buon ritmo di modo da contenere i tempi della messa in onda. Certo non si può dire che abbia spiccato di originalità nell’intervistare John Travolta mostrando quasi sempre le immagini relative al film La febbre del sabato sera, ma tutto sommato non se l’è cavata male. Tante invece le emozioni tra i ragazzi in gara: si sono viste non poche lacrime sui loro occhi, come pure su quelli del maestro Diego Bassi.

