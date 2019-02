SILVIA SALEMI/ Video, persi la voce dopo la morte di mia sorella (Ora o mai più 2)

Silvia Salemi è una delle protagoniste della seconda edizione di “Ora o mai più 2“, lo show musicale condotto da Amadeus il sabato sera su Rai1. La cantante di “A casa di Luca” si sta facendo apprezzare sempre di più convincendo non solo la giuria di coach, ma anche il pubblico. Dopo aver vinto la seconda puntata, la Salemi è riuscita a trionfare anche durante la terza puntata di sabato 2 febbraio convincendo con le sue performance. Durante la puntata, infatti, la cantante si è esibita con il suo coach Marcella Bella sulle note di “Nessuno mai”, una canzone del 1974. Un’interpretazione da brividi accolta a furor di popolo dai giurati che hanno così votato: Ornella Vanoni 9, Red Canzian 9, Orietta Berti 7, Fausto Leali 9, Rettore 9, Toto Cutugno 10 e Ricchi & Poveri 9. Tutti voti altissimi per la cantante che ha totalizzo ben 62 punti.

Silvia Salemi: “in quel cassetto ho riscoperto la mia voce”

Silvia Salemi è poi tornata sul palco per duettare con Michele Zarrillo sulle note de “La notte dei pensieri”, una canzone che valse al cantautore la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. L’ennesimo trionfo per la Salemi che ha ricevuto un vero e proprio plebiscito di voti: due 10 da Rettore e Toto Cutugno, 9 dai Ricchi e Poveri, 8 da Orietta Berti, Fausto Leali e Ornella Vanoni, mentre il voto più basso è stato il 7 di Red Canzian. Un risultato comunque ottimale, visto che la Salemi ha totalizzato 122 punti vincendo la serata con Paolo Vallesi e Jessica Morlacchi. Una partecipazione, quella della cantante di “A casa di Luca”, che potrebbe rivelarsi importantissima per la sua carriera musicale, visto che la Salemi è data tra le favorite alla vittoria finale. Oltre alla musica, in questi anni la Salemi si è divisa tra la tv e la scrittura. Un pò di tempo fa, infatti, ha pubblicato il libro autobiografico dal titolo “La voce nel cassetto”: “L’ho scritto perchè in quel cassetto c’era tutto il mio trauma, c’era la mia voce, perchè era una registrazione fatta dalla mia sorellina Laura che non c’e più”. Una rivelazione quella di Silva, che ha raccontato per la prima volta della scomparsa della sorella Laura.

Silvia Salemi: “mia sorella Laura è il mio angelo”

Ospite di Storie Italiane, Silvia Salemi si è raccontata a cuore aperto affrontando un momento molto triste della sua vita: la morte della sorella Laura a soli 5 anni a causa di una gravissima forma di leucemia. Un dolore terribile che le fece perdere la voce fino a quando ha riscoperto un piccolo registratore che ha rappresentato una sorta di “rinascita”: “In quella cassetta io ho sentito la mia voce per la prima volta, una voce che avevo dimenticato di avere… in quel cassetto ho riscoperto la mia voce”. Non solo la sua voce in quella registrazione, ma anche quella della sorella Laura che diceva: “Io Laura, di anni 5 e mesi 2, voglio dire che lascio tutti i miei giochi a Silvia, perchè Silvia è una bambina buona. Silvia, vieni, mi devi aiutare a fare la flebo a Pinocchio…”. Un ricordo commovente che la Salemi ha condiviso con tutto il pubblico di Rai1. Non è stato facile assimilare quel lutto, anche se la Salemi non ha mai dimenticato l’amata sorellina: “Laura oggi è il mio angelo, è stata quella persona che mancando mi ha fatta nascere”.





