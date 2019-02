Stefania Orlando, ex moglie di Andrea Roncato/ “Non mi vuole più nella sua vita”

La storia d’amore tra Stefania Orlando e Andrea Roncato appartiene ormai al passato. Nella vita della bionda conduttrice c’è da tempo un altro uomo il cui nome è Simone Gianlorenzi. I due stanno insieme da 11 anni e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero pronti a convolare a nozze. Ad annunciarlo è stata la showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. “Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita” ha spiegato la 51enne, con riferimento alla morte della sua migliore amica, momento davvero buio per lei. E infatti ha aggiunto: “Dopo la perdita della mia migliore amica ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana”.

Stefania Orlando ex moglie: “Andrea Roncato? Non abbiamo più rapporti”

Stefania Orlando è riuscita a superare questo periodo davvero buio della sua vita – durante il quale ha addirittura pensato di farla finita – proprio grazie a Simone, che è il grande amore della sua vita. D’altronde Stefania non ha più alcun rapporto con l’ex marito Andrea Roncato. Nel corso dell’intervista al settimanale Chi, ha infatti dichiarato in merito: “Ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà. – ha ammesso sul suo ex Andrea Roncato – L’ho invitato alla mia festa dei 50 anni ma non si è presentato (…) Io nel giorno del mio matrimonio voglio solo gente che mi vuole bene.” D’altronde entrambi hanno oggi una nuova vita sentimentale che procede nel migliore dei modi. Roncato si è infatti risposato con Nicole Moscariello.

