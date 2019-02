Stefano Settepani, fidanzato Alessandra Amoroso/ La dedica social “La mia prima foto”

Stefano Settepani, fidanzato di Alessandra Amoroso, debutta sui social. Il collaboratore di Maria De Filippi (lavora per la Fascino) si è aperto un profilo Instagram dove ha pubblicato per ora solo una foto, ma particolarmente significativa. Nello scatto è infatti ritratto con la cantante salentina. «La mia prima foto. In bocca al lupo amore mio», ha scritto nella didascalia. Il riferimento era all’esibizione della fidanzata al Festival di Sanremo 2019, a cui ha partecipato come ospite della terza serata. Stefano Settepani si è confermato dunque un supporter d’eccezione. «Grazie amore mio», il commento di Alessandra Amoroso che poi è salita sul palco dell’Ariston per un’emozionante performance con Claudio Baglioni. Settepani e la Amoroso si sono conosciuti ad Amici, visto che lui lavora nei programmi di Maria De Filippi. Nel loro futuro potrebbe esserci il matrimonio, anche se ciclicamente vengono dati ad un passo dalle nozze…

STEFANO SETTEPANI, FIDANZATO ALESSANDRA AMOROSO

A tal proposito, Alessandra Amoroso ha recentemente smentito che il 2019 sarà l’anno del suo matrimonio con il compagno Stefano Settepani. «No, non è questo l’anno in cui mi sposerò», ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio 2. Su San Valentino invece non si è sbilanciata: «Non è che ho avuto questo mare di fidanzati, quindi, per me, San Valentino è stato sempre con le amiche, anche se erano fidanzate, io le volevo con me…». Di fatto è legata a Stefano Settepani dal 2015. I due si sono conosciuti nello studio di Amici, ma Settepani collabora anche alla produzione di programmi come Tu sì qui vales e il people show C’è posta per te. «Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere. È un periodo sereno. Di felicità», disse in un’intervista a Gente. Tra i due ci sono dieci anni di differenza. Inoltre, Settepani dalla relazione precedente ha avuto due figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA