Teresa e il figlio Michael, C’è posta per te/ Lei: “5 anni che non vuole parlarmi”

Dopo le grandi risate con Pio e Amedeo, la nuova puntata di C’è Posta per te continua con la storia di Teresa, una madre che chiama la redazione del programma per riallacciare i rapporti con suo figlio Michael. Teresa ha tre figli, due avuti da un primo matrimonio e il terzo, Michael, avuto dal secondo compagno. Sono però 5 anni che il ragazzo non vuole avere più alcun tipo di contatto con la madre, il motivo è che si è sentito abbandonato da lei. Tutto nasce quando, durante la convivenza con padre di Michael, uno dei suoi figli la chiama per vivere con lei. Questa richiesta mette in crisi il rapporto col suo compagno sino a farlo finire. Teresa è costretta ad andare via senza soldi per stare accanto all’altro figlio, Alessio, e a ricominciare la sua vita. Una vita che la porta a partire e lasciare l’Italia.

TERESA IN LACRIME PER SUO FIGLIO MICHAEL

Teresa ha lasciato l’Italia perché ha trovato lavoro a Il Cairo ed è lì che ha poi ricreato la sua vita e trovato un nuovo compagno. Ma da quel momento, Michael non ha più voluto sentirla. I due si rivedono a C’è Posta per te e, in lacrime, Teresa parla con suo figlio: “So che ti senti abbandonato. Io non avevo casa, soldi, lavoro. So che cosa vuol dire essere soli e non me lo perdonerò mai. Perdonami perché ti ho ferito. Ti prego, togli questa busta, questo muro non voglio più vederlo tra noi.” Lui però replica e spiega il perché della sua rabbia: “Avevo quasi 11 anni quando se n’è andata. Prima che se ne andasse l’ho chiamata e le ho detto che se le servivano dei soldi poteva rimanere a casa, l’avremmo aiutata. Papà era disposto, lo avrebbe fatto per me”. Michael è davvero provato ma Maria De Filippi cerca di farlo ragionare: ci riuscirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA