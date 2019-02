Umberto Gaudino/ Dalle polemiche ai vampiri: ballerino promosso? (Amici 2019)

Umberto Gaudino è uno degli ultimi concorrenti entrati nella scuola di Amici 2019 ma le polemiche lo hanno travolto sin dal suo arrivo in studio e, in particolare, dall’annuncio che sarebbe stato uno dei ballerini di questa edizione. Non osiamo pensare cosa sarebbe successo se fosse ottenuto direttamente la felpa verde ma forse potremo scoprirlo oggi con la messa in onda della nuova puntata del programma che farà venire fuori nuovi nomi e assegnerà nuove maglie proprio in vista dell’ultima fase. La sua bravura non è in discussione e tutti i professori hanno avuto modo di promuoverlo e di lavorare con lui in questa settimana complimentandosi per la sua versatilità ma non è tutto oro ciò che luccica e c’è chi punta ancora il dito contro di lui a distanza di una settimana. La sua avvenenza e la bravura gli hanno permesso di avere subito un grande seguito ma parte di questi fan arrivano da un altro programma a cui ha preso parte ovvero Ballando con le stelle.

LA LEZIONE CON VERONICA PEPARINI

Umberto Gaudino ha ottenuto il banco ad Amici 2019 dopo la sfida con Samuel Santarelli nella “classe” di balli latino americani ma la sua versatilità l’ha fatta da padrone in questa settimana tanto che la stessa Veronica Peparini lo ha raggiunto insieme ai ballerini professionisti per farlo lavorare ad una coreografia con poche figure ma con molta fisicità facendolo calare nei panni di un sexy vampiro. L’insegnante è convinta che il ballerino riuscirà nell’intento e proprio oggi pomeriggio scopriremo come è andata a finire dopo i complimenti della Peparini. Per lui potrebbero aprirsi già le porte del serale soprattutto perché ha alle spalle la partecipazione a Ballando con le stelle nel ruolo di insegnate e ha addirittura diretto la sezione di danza nella scuola di ballo della sua città. Clicca qui per vedere il video delle prove della coreografia.

CHI E’ UMBERTO GAUDINO?

Umberto Gaudino potrebbe ottenere la maglia verde e l’accesso al serale ancora prima di alcuni colleghi e di ballerini che sono nella scuola da molto più tempo di lui. Il ballerino ha tutte le carte in regola per arrivare lontano per via della sua fisicità e della sua versatilità, ma chi è Umberto Gaudino? Il ballerino è noto al grande pubblico dei balli latino americani grazie a gare e alla sua partecipazione al programma di Rai1 per due edizioni consecutive con tanto di conquista del secondo posto. Il ballerino è comunque giovane visto che è nato il 18 aprile del 1990 a Massa di Somma provincia di Napoli ma fin da piccolo ha sempre ballato e avuto la passione per la danza tanto da arrivare ai primi premi in europa e nel mondo già nel 2008. La brutta notizia per i fan è che il ballerino è felicemente accompagnato non solo in scena ma anche nella vita privata dalla bella Louise Heise, sua compagna. Sentiremo ancora parlare di loro?



