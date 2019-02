Uomini e Donne/ Claire e Gian Battista: Maria De Filippi nella polemica (Trono Over)

Nello studio di Uomini e Donne, nelle ultime settimane, si è a lungo parlato di un inganno portato avanti da due protagonisti del trono Over ai danni della redazione e del pubblico del programma. Gian Battista e Claire sono stati ripresi in un bar mentre, convinti di non essere ascoltati, concordavano cosa avrebbero dovuto fare e dirsi nello studio di Canale 5. Questo ha causato un vero e proprio caos in studio che ancora oggi continua ad avere conseguenze. “Non sono sicura che il video non sia stato manipolato. Certamente è l’epilogo di una fortissima litigata con Gianbattista, ero molto arrabbiata con lui” aveva dichiarato la dama in studio, fischiata da molti presenti che chiedevano il loro addio al programma. Eppure questo non è accaduto e, anzi, ancora oggi Gian Battista ammette di avere dubbi sulla veridicità del video e, per questo, si dice intenzionato a chiedere l’intervento della polizia.

LA CRITICA DEL PUBBLICO A MARIA DE FILIPPI

Stando a quanto si legge su Fanpage: “L’ex corteggiatore avrebbe deciso di rivolgersi alla Polfer. Secondo lui, il video inviato in trasmissione non è frutto di una ripresa amatoriale, ma opera di un professionista che ha montato e molto probabilmente manomesso le immagini.” Insomma, la questione si complica, anche perché sul web è nata un’ulteriore polemica da parte del pubblico contro la decisione di Maria De Filippi di far rimanere Claire in studio. “Ma come può Maria farla rimanere dopo che ha preso in giro tutti? – scrive una telespettatrice – Ha anche la faccia tosta di chiederlo. Io mi vergognerei”. Tanti i telespettatori di Uomini e Donne a pensarla in questo modo, vedremo cosa accadrà.

