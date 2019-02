Uomini e Donne/ Irene innamorata di Luigi? Confessioni importanti (Trono Classico)

Finalmente anche per Luigi Mastroianni è arrivato il fatidico momento. Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, tenutasi pochi giorni fa, il tronista ha salutato tutti, dichiarando di essere pronto alla villa e successivamente alla scelta nel castello. Con lui due corteggiatrici: la “veterana” Irene Capuano e la new entry Valentina. Due ragazze diverse, che hanno vissuto Luigi in maniera opposta. Irene, d’altronde, è in studio sin dall’inizio del trono di Luigi e, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, ammette che i dissapori tra loro continuano ad esserci. “Le cose con Luigi non vanno benissimo. – dichiara Irene – Non posso sopportare che abbia detto di farmi da badante e come si è comportato nell’ultimo periodo.” D’altronde chiarisce: “Abbiamo due caratteri molto forti e quando ci scontriamo sono scintille. Il contesto non ci aiuta, poi ci si mette l’orgoglio e la paura di esprimere i nostri sentimenti e il guaio è fatto. Io quando mi arrabbio tendo a chiudermi e lui lo sa.”

IRENE INNAMORATA DI LUIGI MASTROIANNI?

Nonostante gli scontri e le vere e proprie liti nate dentro e fuori lo studio di Uomini e Donne, Irene Capuano ammette di provare forti sentimenti per Luigi Mastroianni, anche se non parla ancora di amore. “Sono sincera, non posso dire di essere innamorata perché quello arriva quando meno te l’aspetti e abbassi le difese. – ammette la corteggiatrice, che aggiunge – Nonostante ciò, lo penso nella mia vita, lo immagino nella mia vita. Nutro molta gelosia nei suoi confronti e non posso fingere che anche questo non sia un sentimento con un significato ben preciso.” Sarà lei la scelta di Luigi? Manca ancora qualche settimana prima che Luigi lo sveli a tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA