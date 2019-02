UOMINI E DONNE, LA SCELTA/ Niente lieto fine per Teresa Langella: Andrea dice “no”

Tempo di scelte per Teresa Langella, l’ex tronista di Uomini e donne divisa tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Si è detto “ex”: non è affatto detto che – dopo la disfatta di stasera – Teresa non ritorni in studio. Andrea, infatti, ha preferito dirle di no. Non l’ha illusa ma l’ha delusa; sarebbe andata male in ogni caso. Secondo papà Alessandro, Teresa ha sbagliato a monte. La scelta sarebbe dovuta ricadere su Antonio, un ragazzo “puro e genuino”, per usare le sue stesse parole. Alessandro ci ha visto lungo: “Siete troppo diversi”, commenta quando lui lo convoca in privato. Andrea non ha voglia di parlare con lei. In compenso, si scusa col mancato suocero: “Ognuno di noi è diviso tra cuore e ragione, ma io faccio prevalere la ragione”. Dice il saggio “meglio tardi che mai”; “meglio prima che dopo”, nel caso di Andrea e Teresa.

Uomini e donne – La scelta: Antonio meglio di Andrea?

Teresa Langella è convinta: anche se è andata male, non tornerebbe mai indietro. “Se non avessi scelto lui, ne sarei certamente pentita”. Antonio Moriconi è un ragazzo carino e gentile, più giovane rispetto a Dal Corso, ma non è quello che fa per lei. Inizialmente, comunque, non era di questo avviso. In villa è entrata col cuore diviso: da una parte Andrea, il gentleman ricco e vissuto; dall’altra Antonio, il ragazzotto educato, dolce e sincero. Erano proprio queste le caratteristiche che lei apprezzava, ma che non sono bastate a orientarla favorevolmente. Moriconi l’ha sempre messa in guardia sul rivale: “Con lui sei diversa”, constatava, “i tuoi sorrisi sono finti”. Anche il “babbuzzo”, come lo chiama lei, parteggiava per Antonio: Teresa lo sapeva, ma non gli ha mai dato retta.

Confidenze con Gemma Galgani

La notte, per Teresa, è il momento più difficile. L’ex di Uomini e donne si ritrova da sola in camera, inizia a pensare e a ponderare le scelte, ma alla fine è più confusa di prima. In soccorso arriva Gemma Galgani, la sua “madrina” nel programma, che ringrazia e abbraccia calorosamente. “È una situazione difficile”, dice Teresa quasi in lacrime. Poi sdrammatizza: “Vabbuò, non è che sono in guerra…”. Infatti: l’unica guerra di secessione, se così si può definire, è in corso nel suo cuore. Gemma non si è presentata a mani vuote: come regalo, infatti, ha un poster di Via col vento. “Penso rappresenti bene la tua storia”. Non era di “guerre” che si parlava? “Lei ‘amava’ Ashley e Rhett, un po’ come te”. È un paragone quantomeno azzardato; ma Teresa si sente protagonista, le piace drammatizzare e sentirsi “principessa”. E non c’è niente di più gratificante, per una abituata ai troni, che avere qualcuno alla sua corte.



