Verissimo 2019/ Anticipazioni e ospiti: Anna Tatangelo, Arisa e Laura Chiatti

Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di canale 5, torna oggi, 16 febbraio, alle 16 su canale 5. Nel salotto di quella che è ormai diventata casa sua, Silvia Toffanin accoglie nuovi ospiti: personaggi della televisione, del cinema e della musica italiana, ma anche protagonisti dei reality che accettano di raccontarsi a 360 gradi davanti alle telecamere dello show più visto del sabato pomeriggio. La scorsa puntata che ha avuto come ospiti personaggi del calibro di Luca Argentero, Alessandro Preziosi e Amanda Lear, ma anche i protagonisti del piccolo schermo come Taylor Mega e Francesco Chiofalo, è stata seguita da 2.505.000 spettatori totali, ed uno share del 18.74%, raggiungendo anche picchi di 3.000.000 telespettatori. Ottimi ascolti di pubblico anche per “Verissimo giri di valzer”, che ha registrato 2.590.000 spettatori e uno share del 17.01%.

VERISSIMO 2019: GLI OSPITI DEL 16 FEBBRAIO

Grandi ospiti per Verissimo anche nella puntata in onda oggi. Direttamente dal Festival di Sanremo 2019, nel salotto di Silvia Toffanin arriverà Arisa che, con la canzone “Mi sento bene” ha fatto ballare tutto il Teatro Ariston. Protagonista al cinema del film “Un’avventura” basato sulle più belle canzoni di Lucio Battisti in cui recita accanto a Michele Riondino, torna a Verissimo anche Laura Chiatti, attrice, ma anche mamma e moglie innamorata. E ancora, direttamente dal Festival di Sanremo, arriva anche Anna Tatangelo. La compagna di Gigi D’Alessio, oltre a raccontare le emozioni vissute tornando sul palco del Teatro Ariston, risponderà anche alle polemiche nate intorno alla kermesse musicale più famosa d’Italia. Ci sarà, poi, un attore, conduttore e simbolo degli anni ’80, Andrea Roncato che ha saputo mettersi a nudo in passato raccontando anche i suoi problemi di droga.

LE NAUFRAGHE DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2019

Anche nella puntata odierna di Verissimo, Silvia Toffanin darà spazio ai protagonisti dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo aver raccolto le dichiarazioni di Taylor Mega che ha raccontato i problemi con la droga avuti in passato, nel pomeriggio di oggi, nello studio della trasmissione di canale 5, arriveranno Youma e Grecia Colmenares. Reduci dall’avventura in Honduras, le due ex naufraghe racconteranno la diversa esperienza vissuta. Youma svelerà il motivo che l’ha spinta a lasciare il reality tornando in anticipo in Italia mentre la regina delle soap, eliminata dal pubblico, svelerà i dettagli del suo rapporto con gli altri naufraghi, in particolare con Marco Maddaloni che era diventato il suo angelo custode. L’appuntamento, dunque, è alle 16 su canale 5, subito dopo l’appuntamento settimanale con Amici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA