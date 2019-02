Youma Diakite/ “Isola dei Famosi? Mi sono ritirata per mio figlio!” (Verissimo)

Youma Diakite racconta a Verissimo i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare in maniera così improvvisa l’Isola dei Famosi 2019. Per molte settimane è stata infatti tra le naufraghe più amate in Honduras, ma qualche giorno fa ha lasciato l’isola a causa del malessere manifestato dal suo bambino. “Nulla di grave” , ha precisato l’ex concorrente in un confessionale, che ha messo fine al gioco “perché capisci che ci sono delle persone che stanno male”. Oggi Youma spiegherà i motivi del suo abbandono e svelerà un lato di sé poco noto ai più, quello relativo alla maternità e all’amore che la lega al suo amatissimo figlio. Ma ci sarà ampio spazio per ripercorrere le sue avventure a Cayos Cochinos, dove, nel giro di poche settimane, ha stretto una serie di amicizie molto importanti. In particolare, fra i naufraghi a lei più cari, trova spazio Marco Maddaloni. Quali saranno gli sviluppi nel salotto di Silvia Toffanin?

Youma Diakite vicina a Marco Maddaloni

Sarà l’intervento di Youma Diakite a Verissimo a svelare alcuni altarini dell’Isola dei Famosi 2019? Nell’ultima puntata del reality c’è stato infatti un duro scontro fra Stefano Bettarini, al centro delle polemiche per aver manomesso la macchina del riso, e Marco Maddaloni, accusato dall’ex calciatore di aver a sua volta “taroccato” i giri dell’infernale ruota dispensatrice di cibo. Su questa vicenda l’ex modella non si è ancora espressa, ma proprio il suo silenzio e l’assenza di domande da parte della conduttrice hanno scatenato la curiosità di alcuni utenti. “Perché non ti hanno fatto parlare della questione di Marco?”, chiede infatti un follower su Instagram; “Boh”, risponde l’ex naufraga accompagnando il suo messaggio con un sorriso. Nello studio di Silvia Toffanin si parlerà anche della vicenda che negli ultimi giorni vede coinvolti tutti i leader del reality?

“Family reunited”

È un’immagine molto tenera quella che Youma Diakite ha pubblicato su Instagram per testimoniare il ricongiungimento con il suo bambino e il suo compagno, Fabrizio Ragone. Lo scatto, che nel giro di poche ore ha collezionato oltre 1400 like, ritrae i tre protagonisti stretti in un abbraccio, mentre felici sorridono in camera. “Family reunited… La mia ragione di vita”, si legge nella didascalia che accompagna l’immagine. Lo scatto nelle ultime ore è stato inoltre preso d’assalto da parte di chi ha apprezzato il percorso dell’ex modella in Honduras. Ecco i post che riassumono la maggior parte dei commenti: “Mi è dispiaciuto vederti andare via, ma di fronte alla felicità di quello gnomo, chi resterebbe?”, “La tua victoria più grande è la tua famiglia meravigliosa!”, scrivono i suoi fan su Instagram. Di questo incontro l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi parlerà oggi pomeriggio a Verissimo, dove avrà la possibilità di ripercorrere tutte le emozioni provate nel riabbracciare i suoi cari.



