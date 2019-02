Ale e Franz/ “In tutti questi anni non abbiamo mai litigato” (Che tempo che fa)

Tra gli ospiti della nuova puntata di Che Tempo che fa troviamo anche uno dei duo comici più amati degli ultimi anni. Ale e Franz sono tra gli ospiti di Fabio Fazio nello show di RaiUno e sono pronti a regalare al pubblico anche momenti di divertimento. Un duo comico che resiste nel tempo e non soltanto in quanto a pubblico. In una recente intervista al portale Oggitreviso, Ale e Franz hanno ammesso che, in tutti questi anni di lavoro (hanno esordito nel 1994 in teatro) non hanno “Mai avuto uno screzio”. Franz anzi ammette che “questa è una domanda che ci fanno sempre: forse è strano che un sodalizio non abbia crepe”. Un sodalizio lavorativo ma soprattutto umano quello tra Ale e Franz – i cui veri nomi sono Alessandro Besentini e Francesco Villa – che non conosce crisi.

ALE E FRANZ: UNA COMICITÀ UNICA

Ale e Franz hanno iniziato la loro carriera per caso, quando un giorno Francesco chiede ad Alessandro di ritrovarsi a casa per scrivere qualcosa insieme e provare a presentarlo poi in teatro. Uno spettacolo, quello del 1994, che ha avuto il suo discreto successo e che ha portato alla luce il duo Ale e Franz che oggi, dopo 25 anni di carriera, è ancora qui ma di fronte ad un pubblico molto più vasto. Da Zelig a Buona la prima, passando per il cinema, Ale e Franz hanno molti successi alle spalle e la volontà di portare al pubblico una complicità che rimane leggera, con uno stile inconfondibile. Caratteristica che, ad oggi, rimane il loro tratto distintivo e il motivo per il quale il pubblico, a distanza di 25 anni, continua ad amarli e seguirli così tanto.

“PERCHÈ I COMICI DEVONO FARE POLITICA?”

Quando però, nel corso dell’intervista, viene chiesto loro il motivo dell’assenza di tratti politici alla loro comicità, Ale e Franz ammettono: “Dove sta scritto – sbotta Franz – che tutti i comici debbano fare politica? A me, a noi, la politica non è mai interessata. Non la facciamo né in senso stretto, né in senso lato. Ci fa ridere di più la satira sociale, perché i temi che ci interessano sono quelli della società, delle persone che incontriamo ogni giorno. Noi mica ci possiamo far carico dei problemi del mondo…e poi la gente a teatro vuole sorridere. E anche noi”.



