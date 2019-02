Amici 18 / Anticipazioni, polemiche dopo la diretta: “colpa” di Alberto e Casillo

Una diretta ricca di sorpresa quella di Amici 18 andata in onda ieri su Canale 5. Due sfide a squadre tra Sparta e Atene, entrambe vinte dalla squadra capitanata da Giordana Angi. Sono ben due, quindi, i ragazzi della squadra perdente a ricevere la maglia rossa della sfida. Ma pur essendo nella squadra vincitrice, entrambe le manche giocate da Alessandro Casillo sono stata da lui perse. Ad oggi, Alessandro non è mai riuscito a conquistare un punto ma è sempre riuscito a riscattarsi attraverso delle sfide immediate. Eppure, il pubblico di Amici, trova sia lui il punto debole della squadra e anzi dell’intera classe. C’è chi sul web scrive: “Questo ogni volta che canta contro una qualsiasi persona della squadra opposta, non vince mai il punto…possibile che nessuno si faccia una domanda? Doveva essere sbattuto fuori da tempo!!!”

POLEMICA SUI SOCIAL PER ALBERTO D’URSO

Un’altra polemica nata dopo la puntata di Amici 18 in onda ieri riguarda invece Alberto d’Urso. Il cantante per un pelo non è riuscito ad avere la media del 9 e, quindi, esibirsi per conquistare la maglia del serale. Un’opportunità che, secondo i fan del talent, il ragazzo avrebbe invece dovuto avere. “Ma com’è possibile che uno bravo come Alberto, che canta meglio di tutti e suona più strumenti non ha ancora conquistato la maglia verde del serale. Incredibile” scrive qualcuno. “Alberto avrebbe dovuto avere la maglia del serale prima di tutti gli altri e invece ancora non ce l’ha. Assurdo” scrive un altro fan del programma. Problemi ancora per Alessandro Casillo: nonostante la possibilità di conquistare la maglia del serale, il ragazzo è stato frenato al primo step.

