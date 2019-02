Ascolti TV 16 febbraio/ Boom per C’è posta per te: flop Ora o mai più, minimi storici

La gara degli ascolti TV del sabato sera, per Maria De Filippi procede assolutamente in solitaria. Ed infatti, la nuova puntata di C’è posta per te, tornata in pista dopo una settimana di pausa per via del Festival di Sanremo 2019, conquista ancora il pubblico italiano. La Queen di Mediaset si è portata a casa un nuovo ed entusiasmante risultato, stracciando la concorrenza senza particolari problematiche. Su Ra1 infatti, a nulla hanno potuto le litigate trash tra giurati e concorrenti di Ora o mai più 2, il talent show dedicato agli artisti dimenticati condotto da Amadeus. Il pubblico però, continua a lamentarsi della scelta Rai di piazzarlo al sabato sera, contro un successo assicurato come C’è posta. Giusto per potervi fare un esempio, pare che anche Milly Carlucci sia “fuggita” da questa competizione. Ed infatti, Ballando con le stelle sarebbe dovuto iniziare prima ma, per scansare le buste e la conseguente perdita, il talent show a ritmo di danza entrerà nuovamente in competizione contro il serale di Amici, in partenza dal prossimo 30 marzo. A seguire, ecco in dettaglio i dati auditel di ieri, sabato 16 febbraio 2019.

C’è posta per te, nuovo boom per Maria De Filippi

C’è posta per te andato in onda ieri, sabato 16 febbraio 2019, nonostante non abbia evidenziato delle storie particolarmente interessanti, ha comunque vinto la puntata. Al fianco di Maria De Filippi, sono arrivati molti ospiti: da Pio e Amedeo a Mario Balotelli ed Alessandra Amoroso. Il programma quindi, ha concluso con ottimi ascolti 5.308.000 telespettatori, share 28,65%. Molto male invece Amadeus. Su Rai1 la nuova puntata di Ora o mai più ha concluso con 2.917.000 telespettatori, share 16,13% (e terminando anche alle 00.52). Proseguendo con i dati auditel dell’azienda di Viale Mazzini, su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 1.228.000 telespettatori, share 5,36%. S.W.A.T. 1.297.000, 5,83%. Sulla terza rete Rai invece, PresaDiretta ha registrato 994.000 telespettatori, 4,86% di share. Tornando a Mediaset, su Rete4 il film Pari e dispari ha registrato un netto di 777.000 telespettatori, share 3,81%. Su Italia 1 in ultimo, la pellicola d’animazione dal titolo Il piccolo principe, si è portata a casa 954.000 telespettatori, share 4,38%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA