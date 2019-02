Avengers Endgame: spoiler di Holland/ Leak clamoroso durante un’intervista del 2018

Tom Holland ha svelato un importante spoiler su Avengers Endgame un anno fa, ben prima dell’uscita nelle sale cinematografiche di Infinity War, datato primavera 2018, nonché del successivo capitolo in programmazione fra due mesi. Ormai è una sorta di tradizione, ogni qual volta l’attore che interpreta il giovane Spiderman rilascia un’intervista, così come capita al collega Mark Ruffalo (Hulk), c’è sempre da aspettarsi qualche anticipazione succosa in merito appunto alla prossima pellicola Marvel. In passato i due attori si sono fatti scappare delle rivelazioni alquanto clamorose, come quando Ruffalo disse che in Infinity War morivano tutti: uno spoiler talmente incredibile che non venne preso per veritiero ma che alla fine (se non avete ancora visto il film cambiate pagina), si è rivelato vero. Alcune anticipazioni sfuggono anche ai più attenti fan della saga di Marvel Studios, come appunto quanto rivelata da Holland durante un’intervista in compagnia di Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), risalente al 2018. In occasione della chiacchierata per promuovere il nuovo film, il giornalista chiese quale dei due attori fosse quello che sbagliava più battute durante le riprese della pellicola.

AVENGERS ENDGAME: SPOILER DI HOLLAND

La star che presta il volto a Doctor Strange ammise di essere il peggiore, ma l’attore che interpreta Peter Parker intervenne dicendo: «Lui però ha le battute più difficili, perchè deve parlare un sacco di tutta quella roba del Regno Quantico!». Ecco il clamoroso doppio spoiler: prima di tutto si scopre che nel prossimo capitolo di Avengers, leggasi Endgame, ci sarà appunto la presenza di questo misterioso Regno Quantico (inesistente in Infinity War), dove, secondo alcuni, si troverebbero tutte le miliardi di vittime di Thanos, supereroi compresi. Secondariamente, sapremo che Stephen Strange ci sarà anche nel prossimo capitolo degli Avengers e che tornerà quindi vivo e vegeto, come era facilmente presumibile. Ricordiamo che Avengers Endgame uscirà al cinema fra poco più di due mesi, il prossimo 26 aprile 2019, a esattamente un anno dal precedente capitolo.

