Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 17 febbraio: Loredana Bertè e Beppe Fiorello

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa che torna in onda oggi, domenica 17 febbraio, alle 20.35 su Raiuno, con una puntata ricca di ospiti. L’appuntamento con il programma condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback è attesissimo per la presenza, tra gli ospiti, di Loredana Bertè. Dopo essere stata una grande protagonista del Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Cosa ti aspetti da me” con cui ha conquistato il quarto posto nella classifica generale ma prima nel cuore della Sala Stampa che l’ha messa in cima alla classifica al termine della prima fase mentre la Giuria D’Onore l’ha piazzata solo al sesto posto impedendole di salire sul podio, Loredana Bertè torna in tv per commentare quello che è stato definito il Festival delle polemiche. Si tratta della prima apparizione televisiva della Bertè dopo Sanremo. Domenica scorsa, infatti, non ha partecipato a Domenica In di Mara Venier.

TUTTI GLI OSPITI DEL 17 FEBBRAIO

Non solo Loredana Bertè nella puntata odierna di Che tempo che fa. Spazio alla politica con Matteo Renzi che svelerà le sue prossime mosse. Nello studio di Fabio Fazio arriveranno poi i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio Regeni. Sarà poi la volta di Beppe Fiorello, protagonista del film per la tv “Il mondo sulle spalle”, in onda martedì 19 febbraio e dedicato alla lotta per il lavoro. E ancora, due degli attori più amati dal pubblico italiano, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti della nuova commedia intitolata Croce e Delizia, in cui interpretano due padri che sconvolgono le loro famiglie annunciando il loro amore…

IL TAVOLO DI “CHE TEMPO CHE FA”

Tanti ospiti anche per il Tavolo di Che tempo che fa. Oltre a Orietta Berti, Nino Frassica e Gigi Marzullo, presenze fisse della trasmissione di Fabio Fazio, al tavolo siederà anche Irama, reduce dal Festival di Sanremo 2019 dove ha ottenuto grande successo con la canzone “La ragazza con il cuore di latta”. E ancora Enrico Bertolino e Max Tortora. Come rappresentate del mondo dello sport ci sarà Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, convocato nuovamente in Nazionale da Roberto Mancini a 36 anni. E, infine, il duo comico Ale & Franz e il cantante Christian. Tanti, dunque, i motivi per sintonizzarsi su Raiuno a partire dalle 20.35.



