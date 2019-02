Christian/ E la moglie Dora Moroni: la separazione e ora insieme (Che tempo che fa)

Ci si diverte, si parla di musica e di molto altro nel nuovo appuntamento con Che Tempo che fa con Fabio Fazio. In studio anche Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano Rossi, cantante noto anche per la storia d’amore con Dora Moroni. Una carriera fatta di molte canzoni note quella di Christian, anche se il primo grande successo del cantante è datato nell ‘80 ed è intitolato “Daniela”. Si tratta di un omaggio alla moglie dell’amico Sandro Mayer, suo co – autore che ad un certo punto gli ha suggerito di chiamarla appunto ‘Daniela’. Per chi non lo sapesse, prima di diventare un noto cantante, Christian faceva il calciatore. Ha iniziato a giocare a calcio da giovanissimo, arrivando fino alla categoria De Martino del Palermo, nel ruolo di terzino, senza esordire. Purtroppo è stato costretto ad interrompere prematuramente la sua carriera calcistica a causa di un’aritmia cardiaca.

CHRISTIAN CHI E’? LA SUA CARRIERA

Il nome Christian è scelto “grazie” a Mina ed è un nome che negli anni gli ha portato grandi successi. Basti pensare che nel 1970, il cantante, con il brano “Firmamento”, vince il Festivalbar nella Sezione dei giovani. Ciò fa si che possa entrare a far parte del mondo della musica che conta. Su proposta di Tony Cucchiara partecipa anche al musical Caino e Abele, interpretando il ruolo di Abele. Quindi dalla tv finisce anche nei più noti teatri italiani, cosa che gli aprirà la strada come attore protagonista in seguitissimi fotoromanzi. Ma è “Daniela” la canzone che lo consacra al successo. Con questo brano,scalerà le classifiche italiane, europee e americane.

LA STORIA CON LA MOGLIE DORA MORONI

Ma Christian è noto non soltanto per la sua carriera musicale. È ben nota anche la storia d’amore con Dora Moroni, sposata nel 1986. L’anno dopo la coppia ha un figlio di nome Alfredo. Purtroppo la storia ha una battuta d’arresto: i due, infatti, si separano nel 1997. Tuttavia, dopo 20 anni di contrasti e tante liti seguiti alla loro separazione, Christian e Dora Moroni hanno deciso di riprovarci. Intervistato da Nuovo qualche tempo fa, l’artista canoro ha dichiarato che lui e la Moroni sono destinati a restare uniti per sempre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA