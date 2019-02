DAVIDE DEVENUTO/ Il compagno di Serena Rossi: “Ci siamo innamorati lontano da Upas”

Non sono sposati ma Davide Devenuto e Serena Rossi, reduce dalla standing ovation riservatale dal pubblico dell’Ariston al Festival di Sanremo 2019 per l’interpretazione di “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, fanno coppia fissa da 10 anni e sono anche splendidi genitori del piccolo Diego. Se l’attrice negli ultimi anni è salita alla ribalta sempre di più partecipando a programmi di successo come Tale e Quale show in cui ha mostrato il suo talento canoro oltre a quello recitativo, per Devenuto le apparizioni lontano dal set di Un posto al sole, la fiction di Rai Tre ambientata a Napoli che lo ha fatto conoscere al grande pubblico in cui veste i panni di Andrea Pergolesi, sono sempre centellinate con attenzione. Una rara eccezione è stata rappresentata nel 2018 dalla sua partecipazione a Celebrity MasterChef, il talent culinario a cui ha ben figurato piazzandosi terzo alle spalle di Anna Tatangelo e Orietta Berti.

DAVIDE DEVENUTO, CHI E’ IL COMPAGNO DI SERENA ROSSI

Quella tra Davide Devenuto e Serena Rossi è una storia d’amore che ha fatto sognare in questi anni tutti i telespettatori di Un posto al sole ma, a differenza di quel che potrebbe sembrare, non è nata sul set della fiction che racconta le vicende di Palazzo Palladini. A raccontare l’inizio della loro relazione è stato qualche tempo fa lo stesso Devenuto in un’intervista a Vanity Fair:”Forse lei, mi ha fatto capire che ci fosse interesse ma non subito. Sono passati circa cinque anni prima che iniziassimo a frequentarci. Certo, prima un po’ di attrazione c’era, flirtavamo, facevamo battute, ma io avevo le mie storie e lei le sue. A un certo punto, però, qualcosa è cambiato. C’è da dire che abbiamo iniziato a uscire insieme quando Serena era già uscita dal cast di Upas. È stata l’unica salvezza. Penso che sia quasi impossibile lavorare e stare insieme in un progetto come quello di Upas, c’è una sovrapposizione fra vita e finzione che richiede una bella energia. Certo, poi c’è gente come Samanta (Piccinetti, ndr) e Michelangelo (Tommaso, ndr) che funziona alla grande, per esempio”.

