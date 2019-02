Divino Otelma/ Lettera choc dalla d’Urso: è scontro con la Cipriani? (Domenica Live)

Il Divino Otelma è andato via dall’Honduras dopo l’incidente ai suoi danni per colpa di Francesca Cipriani. Durante il suo esordio all’Isola dei Famosi 2019, nel corso di una prova ricompensa, lo stravagante mago ha ricevuto una bella spinta da parte della giunonica ex Pupa. Il siparietto, divenuto virale nel web nel giro di pochi istanti, ha costretto l’uomo a ritirarsi con 8/9 punti di sutura sulla testa, per via della caduta. Inciampando infatti, Otelma ha battuto violentemente contro una trave di legno. Poche ore dopo l’accaduto, tramite Instagram, Alvin ha tranquillizzato tutti, spiegando che non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi: “Il Divino sta bene, abbiamo fatto tutti gli accertamenti. Adesso si sta riposando perché ha un taglio sulla testa. Però sta bene, lui è molto forte, è sempre stato presente. Lui ironizzava sulla prova di giovedì in puntata, era triste per non aver conquistato le polpette. Il grande Divino si è dimostrato davvero un Divino”.

Divino Otelma a Domenica Live

Con il passare delle puntate, si pensava ad un rientro in gioco del Divino Otelma, arrivato nuovamente all’Isola dei Famosi in qualità di “polena”, insieme a Francesca Cipriani. Questa possibilità però, è immediatamente naufragata non solo per il suo incidente. Ed infatti, proprio la bombastica Cipriani, ha deciso di abbandonare il gioco tra le lacrime. A questo punto, la presenza del “Mago” è risultata essere quasi di troppo, nonostante tutto ciò che avesse passato per tornare in Honduras. E così, dopo una clip comparsa sul sito ufficiale dell’Isola dove spiegava la situazione mostrandosi quasi in perfetta forma (il web non dimentica le sue occhiaie), il poveretto è tornato in Italia. A risolvere tutti gli arcani, ci penserà questo pomeriggio proprio Barbara d’Urso, nel corso di Domenica Live. Ed infatti, questo venerdì la nostra Carmelita Nazionale, aveva tra le mani una busta choc dal contenuto ancora inedito: cosa le avrà scritto il Divino? Durante Pomeriggio 5, la nostra conduttrice preferita, si è mostrata avendo tra le mani una busta gialla con scritto in nero: “Lettera Divino Otelma”. Il contenuto – naturalmente – lo scopriremo soltanto oggi. In studio intanto, ci sarà anche Francesca Cipriani: ci sarà uno scontro tra di loro oppure il “Divino”, l’avrà già perdonata?





