DOMENICA IN/ Mara Venier su Ultimo “mi ha telefonato e chiesto scusa, altri invece…”

Si parla ancora di Sanremo 2019 e delle tante polemiche che sono seguite rispetto alla classifica finale ed alla vittoria di Mahmood nella nuova puntata di Domenica In. A prendere subito in apertura la parola è stato Renato Franco del Corriere della Sera, in collegamento da Milano. A sua detta, è stata giusta la classifica? “Secondo me sì, io ho votato Mahmood quindi ha vinto giustamente lui. Sembra che la sala stampa abbia votato compatta con Mahmood mettendosi d’accordo ma non è stato così, non c’è stato alcun accordo. Lo stesso vale per la cosiddetta giuria d’onore, noi non sapevamo cosa aveva votato”, ha replicato. Quindi, a sua detta, le polemiche sono state inopportune? “Capisco che chi perde o arriva secondo non è contento ma il regolamento si conosceva da prima, se a uno non piaceva poteva decidere di non partecipare”, ha aggiunto, riferendosi chiaramente a Ultimo. A tal proposito, in riferimento al secondo classificato, Mara Venier ha ricordato la sua assenza nella puntata della passata settimana di Domenica In, in diretta dal palcoscenico dell’Ariston di Sanremo. Insieme a lui avevano disertato anche altri cantanti della kermesse, in segno di protesta. Ma su Ultimo ha spiegato: “Alcuni cantanti non si sono presentati, l’unico che mi ha chiamato per chiedermi scusa e mi ha fatto una telefonata molto carina dicendo cose sensate è stato proprio Ultimo che saluto”.

Dopo aver lanciato il video con la sua interpretazione, Mara Venier è tornata sull’argomento ribadendo il gesto carino di Ultimo e scagliandosi contro alcuni suoi colleghi: “C’è stata una lunga telefonata in cui lui mi ha voluto esprimere quello che per lui sono state le ragioni. Già uno che telefona per scusarsi credo sia una persona molto carina a differenza di altri che non si sono neppure degnati… è una persona educata che ha telefonato”. E sugli altri che hanno disertato ha aggiunto: “chi non si è presentato non ha avuto rispetto per il pubblico, non per me, perchè tutti noi cantanti compresi, lavoriamo solo per il pubblico e non ce lo dobbiamo dimenticare”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Domenica In, la nuova puntata

A distanza di una settimana circa dalla fine del Festival di Sanremo 2019, questo pomeriggio Domenica In, continuerà ad intrattenere il pubblico con i cantanti che hanno reso ricca e unica questa edizione della kermesse musicale più famosa in Italia. Scopriamo a seguire, gli ospiti e le anticipazioni. A partire dalle 14, in diretta dagli studi di Roma dedicati a Fabrizio Frizzi, Mara Venier aprirà la puntata con un ampio spazio talk destinato alla 69esima edizione del programma dedicato alla musica. Per questo motivo, nello studio ci saranno sia alcuni ospiti che giornalisti pronti per fare un bilancio di questo spaccato TV giunto al termine lo scorso sabato 9 febbraio. Tra gli altri protagonisti, al fianco della bionda conduttrice, arriverà Enrico Nigiotti, decimo classificato, che riproporrà in studio il suo commovente brano dal titolo “Nonno Hollywood”. L’ex allievo di Amici e X Factor riproporrà anche un medley di alcuni suoi successi tra i quali “L’amore è” e “Complici”. Spazio anche per Simone Cristicchi. Il quinto classificato del Festival di Sanremo 2019, interpreterà il brano “Abbi cura di me”. Con questa toccante canzone, ha anche vinto il premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione e del Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

Tra gli altri ospiti di Domenica In, sarà anche la volta di Arisa. L’ottava classificata oltre a cantare il suo brano sanremese dal titolo “Mi sento bene”, sarà la protagonista di una intervista nella quale racconterà alcuni episodi della sua vita e della sua carriera. La scorsa settimana, per causa della febbre alta, non aveva potuto partecipare. Per l’angolo dedicato al cinema, in studio ci sarà anche Laura Chiatti. L’attrice al cinema dallo scorso 14 febbraio con la pellicola dal titolo “Un’avventura”, si racconterà a Mara Venier parlando della sua carriera, la famiglia e il suo ruolo di mamma. La moglie di Marco Bocci, si esibirà anche nell’interpretazione di uno dei grandi successi di Lucio Battisti, forse la sua più famosa canzone dal titolo “Emozioni”. Grande attesa poi per la partecipazione di Serena Rossi, reduce dal successo della fiction TV di Rai1 “Io sono Mia”, ispirata alla vita di Mia Martini. In studio, sarà presente anche Olivia Bertè, sorella minore di Mia e Loredana, che racconterà tanti episodi personali sulla vita della straordinaria interprete. Serena Rossi inoltre, si esibirà interpretando “Almeno tu nell’universo”, toccante brano che Mimì ha proposto al Festival di Sanremo del 1989.



