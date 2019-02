Domenica Live/ ospiti: mamma adottiva di Paola Caruso e Otelma da Barbara d’Urso

Torna anche questo pomeriggio, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la nuova puntata di Domenica Live. Barbara d’Urso, riprenderà in mano le redini della sua trasmissione, a partire dalle 17.10 circa, nella sua nuova versione “ridotta”. Quali ospiti e anticipazioni si avvicenderanno del famoso salotto televisivo in diretta da Cologno Monzese? Come sempre, la ruspante conduttrice napoletana ha regalato al pubblico qualche piccola indiscrezione lo scorso venerdì. Nel corso di Pomeriggio 5, la nostra Carmelita Nazionale si è presentata al pubblico con in mano una busta gialla. Secondo la presentatrice infatti, il Divino Otelma ha bisogno di confidare delle rivelazioni choc. Quale migliore occasione se non Domenica Live? Ecco perché, nel corso della puntata di oggi, domenica 17 febbraio 2019, il Mago si presenterà in onda dopo l’incidente in Honduras. Ed infatti, come ben sapete, proprio l’uomo è stato vittima di un brusco incidente mentre partecipava ad una prova ricompensa nel corso di una passata puntata dell’Isola dei Famosi.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Oltre al Divino Otelma, presente nello studio di Domenica Live anche Francesca Cipriani. Proprio la bombastica ex Pupa, è stata l’artefice dell’incidente dell’Isola dei Famosi. La soubrette infatti, cercando di fare dello show, invece di mantenere l’uomo alle prese con una catapulta, l’ha lanciato verso la base in legno, facendogli battere la testa. Morale? 8/9 punti in testa. Cosa accadrà al fianco di Barbara d’Urso? Il mago ha perdonato l’ex isolana oppure no? Staremo a vedere cosa accadrà. Spazio anche per tanto talk in compagnia dei soliti opinionisti del programma e tra questi, anche la divertente Guendalina Tavassi. Successivamente, ci sarà anche una lunghissima parentesi dedicata a Paola Caruso e la sua presunta madre biologica prontissima a fare il test del DNA per poterlo dimostrare. Proprio la ruspante Barbarella, ha già avuto modo di incontrare la supposta mamma e sorella dell’ex Bonas. “Ci ho parlato e mi sono commossa. – ha raccontato Barbara – Ho pianto. Ho fatto una piccola intervista che Paola vedrà domenica a Domenica Live. La presunta madre è pronta a sottoporsi al test del DNA”. Tra la fine di febbraio ed i primi di marzo, la Caruso darà al mondo il suo primo figlio, Michele. Staremo a vedere se le due donne riusciranno ad incontrarsi e cosa accadrà nel corso del loro incontro.

