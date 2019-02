ENRICO NIGIOTTI / Video, dopo Sanremo nei teatri con Cenerentola (Domenica In)

Torna a casa di Mara Venier, dopo il successo della puntata speciale di Domenica In trasmessa dal Teatro Ariston, Enrico Nigiotti. Il cantante, lanciato dal talent show di Maria De Filippi, Amici, ha conquistato il 10° posto in classifica a Sanremo 2019 e, a distanza di una settimana esatta, il 17 febbraio torna a Domenica In per riproporre al pubblico di Rai Uno la sua canzone Nonno Hollywood. Nigiotti eseguirà una performance che lo porterà a intonare, oltre al brano sanremese, anche altri sui successi, tra i quali L’amore è e Complici. Insieme a lui negli studi Fabrizio Frizzi anche i colleghi Simone Cristicchi, 5° classificato a Sanremo con Abbi cura di me e vincitore del Premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione e del Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione. Anche Arisa, arrivata all’8° posto, tornerà da Mara Venier per cantare il suo brano Mi sento bene e per lasciarsi intervistare sulla sua vita privata e sulla sua carriera, cominciata proprio sul palco di Sanremo. Erano i tempi di Sincerità.

Enrico Nigiotti dopo Sanremo: ora il tour nei teatri

Dopo l’esperienza sanremese, Enrico Nigiotti si prepara al tour nei teatri del suo album Cenerentola e altre storie, che contiene, tra gli altri brani, anche Nonno Hollywood. Nigiotti, prima concorrente di Amici e poi di X Factor 2017, è stato selezionato da Claudio Baglioni grazie alla canzone-dedica al nonno scomparso lo scorso agosto. La candidatura era avvenuta, inizialmente, con un altro pezzo, poi sostituito con quello portato in gara proprio in seguito al tragico evento. L’album è introspettivo e autobiografico e vuole raccontare una generazione contemporanea, con abitudini e passioni molto differenti rispetto al passato. Nonostante al Festival Nonno Hollywood non sia riuscita ad oltrepassare la decima posizione, la canzone ha ottenuto un notevole successo di pubblico. Il suo singolo è stato visualizzato da oltre un milione di utenti su YouTube e ascoltato da circa un milione e mezzo di persone su Spotify. L’album, riedizione dell’ultimo del cantautore, Cenerentola, contiene anche un brano inedito intitolato La ragazza che raccoglieva il vento, dedicato alla poetessa Alda Merini.

Quei cuoricini a Emma Marrone

Il giorno di San Valentino Enrico Nigiotti è stato oggetto dell’attenzione dei fan per via di un presunto gesto romantico nei confronti della collega Emma Marrone. La cantante salentina, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente, con una mela rossa in mano, e ha scritto una brevissima didascalia: “LOVE”. Al posto della lettera O una mela rossa che ricorda molto quella tra le mani di Emma. Tra i 98mila like e i numerosissimi commenti, qualcuno non ha potuto fare a meno di notare quello di Enrico Nigiotti stesso. Il musicista, infatti, ha commentato la foto paragonando la collega all’attrice Emilia Clarke, aggiungendo un complimento: “anzi, più bella…”. Il commento ha anche ricevuto una risposta dalla Marrone, che ha scritto “amore bello” e ha corredato la frase di un tenero cuoricino. Il gesto dei cantanti ha fatto sognare immediatamente i fan di entrambi, che non sarebbero per niente dispiaciuti se si venisse a sapere che tra i due stia nascendo (o sia già nata) una storia d’amore. Enrico ed Emma, del resto, si conoscono da tempo, da quando entrambi parteciparono all’edizione 2009 di Amici. A quel tempo, però, tra i due non era scattato nulla e, anzi, entrambi erano legati sentimentalmente ad altri colleghi partecipanti al talent show. Enrico, tuttavia, sembra avere già una fidanzata. Si tratterebbe di Giulia Diana. È molto probabile, perciò, che il commento a Emma sia stato soltanto un gesto di profonda amicizia tra due vecchi amici.





