Ex di Irama, nuove rivelazioni/ “Giulia De Lellis? Stava con lei ma tentava di…”

Nonostante la storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis proceda a gonfie vele, c’è qualcuno che vuole “mettere i bastoni tra le ruote”. Una ex fidanzata del cantante infatti, ha tirato fuori la sua verità, che probabilmente farà discutere ancora nel giro dei prossimi giorni. Yanirsa Ana Martinez Paulino, conosciuta sul set del videoclip di “Nera”, dopo avere saputo della De Lellis, aveva dichiarato di considerarsi ancora la fidanzata di Irama. Proprio la giovane, in questo periodo è stata tirata nuovamente in mezzo dal mondo del gossip, per un possibile flirt (subito smentito) con Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne che si è lasciato da pochissimo tempo con Nicole Mazzucato. Tornando a fuoco sul tema centrale del nostro articolo, Yanirsa si è recentemente sfogata tra le pagine del settimanale DiPiù, rivelando nuovi dettagli sulla sua passata storia d’amore con il cantante che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo 2019 con il commovente brano dal titolo “La ragazza con il cuore di latta”.

La ex di Irama, le nuove rivelazioni

Yanirsa Ana Martinez Paulino tra le pagine della rivista, ha parlato di una storia molto seria tra lei ed Irama. Ed infatti, erano scattate anche le classiche presentazioni con le rispettive famiglie. “Quando ho scoperto di Giulia non l’ho cercato, perché ero troppo arrabbiata. Si è poi fatto vivo lui, mi è venuto a trovare e mi ha detto: “Non parliamo di queste cose, non darci peso”. Insomma, ha provato a continuare ad avere un rapporto anche con me”, ha svelato la giovane modella. Con molta probabilità, le cose in quel momento con Giulia De Lellis non dovevano essere molto serie come lo sono invece in questo momento: “Forse non aveva ancora le idee chiare”, ha proseguito. Di seguito la 19enne ha raccontato di quel periodo, evidenziato come di estrema confusione praticamente per tutti. “Io so solo che ero innamoratissima e che lo stavo perdendo. Ma ad un certo punto, visto che lui non mi sembrava più lo stesso con me, ho deciso di darci un taglio e gli ho detto: “Non me la sento di continuare a vederci, basta”. Da quel momento non l’ho più visto”. La ballerina però, dopo questa esperienza ha finalmente deciso di voltare pagina in maniera definitiva, affermando di essere molto delusa ma rendendosi conto di non essere la donna adatta per Irama. Poi conclude anche con un augurio: “Spero che sia felice accanto a Giulia”.

