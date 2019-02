Francesca Cipriani/ Tra il Divino Otelma e la politica, svela tutto a Domenica Live!

Francesca Cipriani ha messo alle spalle la doppia avventura dell’Isola dei Famosi e adesso sogna la politica in vista delle prossime elezioni europee. Il mondo dello spettacolo e della televisione sono apparentemente lontanissimi, ma ciò che fa veramente notizia è il fatto che sia un personaggio come la Cipriani a voler misurarsi in questa nuova sfida. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo nella sua rubrica realizzata per il settimanale Oggi, la showgirl dopo aver abbandonato la vita da naufraga avrebbe incontrato segretamente un potente personaggio di un partito italiano per valutare l’ingresso in politica. Lei ha ammesso pubblicamente di aver contattato via social il ministro Matteo Salvini e di aver ricevuto anche una risposta. Non solo, alcuni rumors riportati da Today.it svelerebbero una lunga chiacchierata tra i due, da non confondere però con un flirt amoroso. Francesca Cipriani sarebbe semplicemente interessata ad entrare in politica e la Lega Nord potrebbe essere la sua nuova casa.

Francesca Cipriani, la smentita chiude la possibilità di candidatura?

Francesca Cipriani riuscirà ad entrare in politica? L’ipotesi potrebbe avverarsi come no, per il momento però la showgirl ha vigorosamente smentito la notizia di Dandolo. Certo è che se i rumors trovassero conferma sarebbe un avvenimento inaspettato e clamoroso. Con la sua popolarità e la sua esuberanza la Cipriani potrebbe – mediaticamente parlando – dare un contributo importante al partito, anche se è chiaro che ci siano molte perplessità sulle sue reali capacità politiche, dal momento che nel suo curriculum “spiccano” solo alcune partecipazioni a reality o programmi trash. A Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, la Cipriani scioglierà i dubbi e le curiosità dei suoi fan, raccontandosi per l’ennesima volta davanti a milioni di telespettatori. Si parlerà anche di televisione e dei motivi che l’hanno spinta ad abbandonare l’Isola dei famosi.

La Cipriani “incontra” il Divino Otelma a Domenica Live?

Domenica Live torna a battagliare con Domenica In per la guerra degli ascolti. Barbara D’Urso si gioca saggiamente la carta Francesca Cipriani per vincere la sfida con l’amica Mara Venier. L’ex isolana sarà ospite insieme al Divino Otelma, con la sua lettera scritta per Barbara D’Urso. Chissà che questa non contenga qualche rivelazione succosa sulla partecipazione all’Isola dei Famosi. La conduttrice di Domenica Live non ha rilasciato alcuna anticipazione ufficiale sulla puntata di oggi, ma è certa di poter regalare una giornata di grande intrattenimento al suo pubblico. Oltre alla Cipriani e alla lettera dell’amico Otelma, Barbara ospiterà anche Paola Caruso. Sentimenti, gossip, curiosità e tante rivelazioni piccanti. Il pomeriggio di Canale 5 è pronto ad accendersi con gli scoop e gli ospiti della mitica Barbara D’Urso.



