Francesca Costa, la mamma di Zaniolo/ Video Le Iene: “Al Grande Fratello? Ma…”

Dai social alla tv: Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, sarà protagonista di un servizio delle Iene. Lei e il figlio sono stati intervistati dopo essere diventati un caso: lui è il nuovo astro nascente del calcio italiano, lei è diventata una star dei social ed è finita al centro di alcune polemiche per i suoi selfie. Nicolò De Devitiis ha colto l’occasione per fare qualche domanda a Francesca Costa, che ora vanta circa 200mila follower su Instagram. La Iena le ha chiesto, tra le altre cose, quanti selfie si fa al giorno. E lei ha risposto: «Prima di più, ora non me li faccio». Questo perché suo figlio la tiene d’occhio: «La sto controllando», ha ammesso Nicolò Zaniolo alle Iene. «Preferisco fargliene fare di meno», ha aggiunto il trequartista della Roma considerato il nuovo Totti. Uno strano caso quello della famiglia Zaniolo, visto che solitamente sono i giovani ad essere “ossessionati” dai social. Invece per Nicolò c’è solo la Roma, mentre la mamma si è fatta travolgere dalla passione per Instagram.

FRANCESCA COSTA, MAMMA “SOCIAL” DI ZANIOLO

Dopo l’intervista alle Iene, dobbiamo aspettarci la mamma di Nicolò Zaniolo in qualche altro programma televisivo? In effetti Francesca Costa ha recentemente dichiarato che le farebbe piacere partecipare al Grande Fratello: se glielo proponessero, lei accetterebbe. Uno scenario al quale però non intende prepararsi il figlio, visto che è molto più riservato della mamma. Nicolò De Devitiis li ha quindi incontrati per chiedere loro alcune spiegazioni in merito. E il trequartista della Roma, dopo aver chiesto alla mamma di limitare gli scatti pubblicati sui social, l’ha vista tergiversare sulla possibile partecipazione al reality nel caso in cui appunto arrivasse la proposta. Ed è a questo punto, stando alle anticipazioni fornite dal programma di Italia 1, che lui ha sbottato: «Basta mamma, hai 42 anni!». Chissà se questa reazione sia servita davvero a placare i “progetti” di sua madre che mentre si prende cura del figlio coltiva il desiderio di provare un’esperienza televisiva. Stando a come ha reagito agli haters sui social, non ne siamo così certi…

LE CRITICHE PER I SELFIE SU INSTAGRAM

Recentemente Francesca Costa ha risposto alle critiche che le sono piovute addosso per le foto pubblicate sui social. «Non faccio niente di male», ha dichiarato la mamma di Nicolò Zaniolo. Il successo del figlio ha inevitabilmente acceso i riflettori anche su di lei che è molto attiva sui social. «Le postavo anche quando nessuno sapeva dell’esistenza di Zaniolo. E a Nicolò non danno fastidio, non è vero ciò che hanno scritto». Il riferimento è alle indiscrezioni del Corriere della Sera, secondo cui il figlio l’avrebbe rimproverata per i selfie su Instagram. Ma Francesca Costa non ci sta: «Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre». Addirittura il quotidiano ha scritto che anche la Roma avrebbe consigliato alla mamma di Zaniolo di pubblicare meno foto su Instagram, in modo da lasciare più tranquillo il figlio che è già esposto di suo dal punto di vista mediatico. Il “successo social” di Francesca Costa ha davvero infastidito il figlio e il club per il quale gioca? In effetti la reazione del figlio a certe domande delle Iene sembrano confermare almeno il suo imbarazzo…

ZANIOLO, TRA TOTTI E LA ROMA

Nell’intervista rilasciata alle Iene il giovane talento Nicolò Zaniolo ha parlato dei confronti con Francesco Totti. Il centrocampista non si sente come il Pupone: «No, no assolutamente», ha risposto a Nicolò De Devitiis quando gli ha chiesto conto dei confronti. L’inviato lo ha incalzato anche con domande relative al suo futuro. Le sue prestazioni hanno spinto molti grandi club a seguirlo, quindi Zaniolo è protagonista anche di molte voci di calciomercato, ma potrebbe legarsi indissolubilmente alla Roma. Quando la Iena gli ha chiesto «Rimarrai anche tu per sempre alla Roma?» lui ha risposto «il mio obiettivo è questo». Zaniolo potrebbe essere dunque una nuova bandiera, come lo sono stati Totti per la Roma e Del Piero per la Juventus. «È un sogno, ci proverò», ha risposto a tal proposito il trequartista giallorosso. Approdato l’anno scorso alla Roma, il 19enne divide i tifosi: c’è chi vorrebbe dargli la maglia numero 10, riconoscendolo ufficialmente erede di Totti, e chi invece considera quella maglia intoccabile.





