GIULIO REGENI/ I genitori: “Noi non molliamo per tutti i Giulio e Giulie del mondo”

I genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016, il cui corpo martoriato è stato ritrovato 9 giorni dopo la sparizione, saranno ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un modo per far sì che la storia di questo 28enne torturato e ucciso per motivi apparentemente sconosciuti non cada nel dimenticatoio, l’occasione per rinnovare nella prima serata di Rai Uno l’appello che purtroppo a distanza di 3 anni dalla sua morte è rimasto inascoltato: “Verità per Giulio Regeni”. Paola e Claudio Regeni stanno conducendo con grandissima dignità una battaglia che si scontra con le reticenze di un Egitto che non è sembrato mai disposto ad alzare completamente il velo di omertà sulla fine del nostro connazionale. Secondo i pm italiani Regeni, che si trovava in Egitto per svolgere un dottorato sui sindacati di base egiziani per conto dell’Università di Cambridge, sarebbe stato ucciso poiché considerato una spia.

I GENITORI DI GIULIO REGENI A CHE TEMPO CHE FA

Paola e Claudio Regeni hanno ribadito la loro volontà di proseguire nella ricerca della verità per il figlio Giulio anche in occasione del terzo anniversario della morte del ricercatore italiano. I coniugi Regeni in una lettera hanno infatti dichiarato: “Giallo è ormai il colore della storia di Giulio che ha dipinto un percorso di dolore. Ma noi non molliamo, per tutti i Giulio e Giulie del mondo, e perché questo serva a tenere alta l’azione mediatica, che non è solo la stampa, ma anche quella della cittadinanza. E il tempo della memoria, verrà solo dopo quello della giustizia. A tre anni dalla morte di Regeni, centinaia di fiaccolate sono andate in scena in altrettante città italiane. Strazianti e indimenticabili sono le parole pronunciate dalla mamma all’epoca del riconoscimento del corpo del povero Giulio:”Su quel viso ho visto tutto il male del mondo e ho detto: perché si è riversato su di lui?”. Una domanda che resta purtroppo senza risposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA