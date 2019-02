IRAMA/ Video, crisi con Giulia De Lellis? I soliti rumors… (Che tempo che fa)

Sarà il cantante Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, uno degli attesissimi ospiti di Fabio Fazio per il nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in onda su Rai Uno, in prima serata, domenica 17 febbraio 2019. Il rapper parteciperà al Che tempo che fa – Il tavolo, sezione del programma trasmessa nella seconda parte dello stesso, per parlare della sua partecipazione a Sanremo 2019 con la canzone La ragazza con il cuore di latta, già record di ascolti su Spotify e di visualizzazioni su YouTube, e per anticipare l’uscita del suo nuovo album dal titolo Giovani per sempre. Parteciperanno alla discussione, oltre ai veterani Gigi Marzullo, Orietta Berti ed Enrico Bertolino, Anna Foglietta, conduttrice del DopoFestival, e Fabio Quagliarella, che festeggia i suoi 143 goal realizzati in Serie A e il titolo di miglior marcatore del campionato tra i giocatori in attività. Saranno presenti anche Max Tortora e Ale & Franz, in turnée con lo spettacolo Nel Nostro Piccolo.Non mancherà il Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica, con la sua travolgente simpatia.

Irama e Giulia De Lellis, l’amore è ufficiale (e bellissimo)

C’era chi li voleva in crisi, e invece uno scatto su Instagram scongiura la rottura. La storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele, tant’è che, per la prima volta, la coppia è apparsa insieme su un post pubblico. È stato il cantante che, il giorno di San Valentino, ha ufficializzato la relazione con la bella ex fidanzata di Andrea Damante con uno scatto che li ritrae in un momento di relax alle terme. La foto, in meno di 24 ore, ha conquistato quasi 500 mila like. Lo scatto li ritrae in un tenero abbraccio, accompagnato da uno sguardo complice e felice. Lo sfondo è una piscina riscaldata all’aperto che si affaccia sulle cime innevate delle montagne. Durante la partecipazione di Irama al Festival di Sanremo Giulia gli è stata molto vicina. La stessa De Lellis ha affermato di essere stata molto tesa in quei giorni, pur avendo deciso di tenere tutto per sé, senza pubblicizzare nulla sui social, per fare in modo che il suo innamorato si mantenesse più tranquillo possibile.

La ragazza con il cuore di latta, la canzone più ascoltata

A distanza di una settimana dalla fine del Festival di Sanremo Irama, pur non essendo risultato vincitore e pur non avendo conquistato neppure un gradino del podio, può ritenersi più che soddisfatto del successo avuto. Non avrà la statuetta, non andrà all’Eurovision come Mamhood, ma non ha nulla da invidiare a quest’ultimo. La ragazza con il cuore di latta, infatti, è stato il pezzo più ascoltato in radio durante la settimana sanremese e tra i più scaricati sulle piattaforme digitali. Il video, diretto da Matteo Martinez, interpretato da Irama stesso e da Demetra Bellina, ha superato gli 8 milioni e mezzo di visualizzazioni ed è stato il video musicale più visto durante i giorni della gara. “Sono felice. La mia musica è arrivata e questa è la mia più grande soddisfazione”, afferma il rapper, che si sta già preparando al suo tour, in partenza da Torino il prossimo 20 febbraio. Il suo album Giovani per sempre è arricchito, oltre che dalla canzone sanremese, anche da collaborazioni con i migliori giovani talenti italiani. Tra questi spicca il nome di The Kolors, concorrenti a Sanremo 2018 con Frida (mai, mai mai).





