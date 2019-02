Isola dei Famosi 2019 / Ariadna Romero e Ghezzal nuova coppia? Baci e complimenti

L’Isola dei Famosi inizia a tingersi dei colori dell’amore. In attesa della nuova diretta, che andrà in onda mercoledì su Canale 5, in Honduras stanno accadendo tante cose. Sono in particolare gli ultimi arrivati ad aver smosso e non poco le acque in Honduras. Soleil Sorge è stata un vero e proprio uragano. In pochi giorni è nato un flirt con Jeremias Rodriguez ed ha conquistato il ruolo di leader del gruppo. “Credo sia il mio compito da leader mantenere l’equilibrio nel gruppo. Io credo che sia molto importante aiutarsi a vicenda, soprattutto in una situazione del genere” ha fatto sapere in un recente confessionale, ammettendo di aver preso davvero seriamente questo ruolo. E intanto ha già trascorso una notte sull’Isla Bonita sola con Jeremias, una notte di grande passione che i due non nascondono più. I baci arrivano infatti alla luca del sole, confermando la nascita della prima coppia di questa edizione.

ARIADNA E GHEZZAL: UN ALTRO FLIRT ALL’ISOLA?

Quella di Soleil e Jeremias Rodriguez potrebbe però non essere l’unica coppia di questa Isola dei Famosi 2019. Una particolare simpatia pare stia nascendo anche tra la nuova arrivata Ariadna Romero e l’ex calciatore Ghezzal. Pare che tra i due, in Honduras, ci sia anche stato qualche bacio. Di certo, Ariadna ha fatto chiari apprezzamenti sullo sportivo, ammettendo che “Ghezzal è un fi*o pazzesco. Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio”. La modella di origine cubana non ha alcun timore nel palesare, quindi, quella che è la sua attrazione per Ghezzal. Vedremo se nel corso dei prossimi giorni questa simpatia all’Isola dei Famosi possa diventare qualcosa di più importante.

