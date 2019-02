Le Iene Show/ Diretta e servizi: intervista doppia a Nicolò Zaniolo e sua madre

Domenica 17 febbraio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con Le Iene Show, il programma più irriverente della televisione italiana condotto nella versione domenicale da Nadia Toffa,Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Come nelle precedenti puntate, anche questa sera, accanto a servizi forti e importanti dedicati anche ai fatti di cronaca che hanno sconvolto l’opionione pubblica. Tanti i servizi realizzati questa sera dagli inviati delle Iene che girano l’Italia e il mondo alla ricerca delle storie più interessanti. Tra i servizi in onda questa sera ci sarà l’intervista doppia al calciatore della Roma, Niccolò Zaniolo e sua madre e il caso di Grazia Di Nicola.



L’intervista doppia a Niccolò Zaniolo e sua madre Francesca Costa

Niccolò Zaniolo è il nuovo gioiello della Roma che, nella sfida di Champions League contro il Porto, valida per la gara d’andata degli ottavi di finale, ha fatto sognare i propri tifosi segnando una splendida doppietta. La mamma, Francesca Costa, ha attirato a sua volta l’attenzione dichiarando che se le proponessero di partecipare al Grande Fratello, accetterebbe. Dichiarazioni che non sono passate inosservate all’orecchio della iena Nicolò De Devitiis che li ha incontrati e ha chiesto loro alcune spiegazioni in merito. Attraverso la famosa intervista doppia, l’inviato delle Iene ha cercato di scoprire qualcosa in più sul rapporto tra i due. Nel corso del servizio, Zaniolo chiede alla mamma di limitare la pubblicazione di foto sui social e di fronte alla possibilità di vederla nella casa del Grande Fratello, dice: “Basta mamma, hai 42 anni!“.

LE IENE SHOW: IL CASO DI ROBERTA REI

Roberta Rei racconta la storia di Grazia Di Nicola. La donna faceva parte della congregazione dei testimoni di Geova da cui, però, è stata allontanata per aver accettato una trasfusione di sangue. Dopo aver subito un intervento chirurgico, alcune complicazioni, hanno costretto la donna ad accettare la trasfusione per salvarsi la vita. Un gesto vietato dalla congregazione al punto che Grazia non solo è stata allontanata dalla comunità, ma ha perso anche le sue tre figlie le quali, dopo aver ripudiato la madre, sono andate a vivere con altri fedeli. Da qualche giorno, però, le ragazze hanno anche lasciato la comunità ed ora Grazia chiede l’aiuto delle Iene per scoprire dove si trovino.





© RIPRODUZIONE RISERVATA