Loredana Bertè/ Video, “Mimì spero di incontrarla nell’aldilà” (Che tempo che fa)

Loredana Bertè, dopo il successo ottenuto a Sanremo 2019 con il brano Cosa ti aspetti da me, torna in tv come ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La puntata, che andrà in onda domenica 17 febbraio in prima serata su Rai Uno, vedrà la cantante calabrese, sorella dell’indimenticata Mia Martini, aprirsi con il conduttore durante un’intervista che sarà dedicata alle sensazioni dopo l’esclusione dal podio del Festival. La canzone di Loredana, infatti, pur essendo piaciuta in maniera particolare al pubblico in teatro, che le ha regalato più di una standing ovation nell’arco della manifestazione, si è piazzata al 4° posto, dopo il vincitore Mamhood, Ultimo e Il Volo. La Giuria d’Onore l’aveva addirittura piazzata al sesto posto, impedendole di competere per la vittoria. Questo gesto ha avuto molto echi, persino nei confronti dell’amica Mara Venier, che non ha potuto annoverarla tra i suoi ospiti in occasione della puntata speciale di Domenica In trasmessa proprio dal palco dell’Ariston.

Loredana Bertè e il ricordo sempre vivo di Mia Martini

Domenica 10 febbraio Loredana Bertè ha rilasciato un’intervista ad Avvenire, nell’ambito della quale ha parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo e, soprattutto, dell’amore che, anche a distanza di 25 anni dalla morte, la lega alla sorella Mimì. “Ripenso spesso a quando stavamo insieme: a casa, in giro per il mondo, nei concerti. Ma Mimì è qui, anche adesso che stiamo parlando, è nel mio cuore, nella mia testa e nelle tante belle canzoni che ci ha lasciato. È bello pensare che ogni giorno qualche giovane sale su un palco e canta Tu che sei diverso, come ha fatto Serena Rossi qui al Festival.”, afferma. Loredana non è credente, non crede nella vita eterna dopo la porte, ma quando le si chiede se le piacerebbe riabbracciare sua sorella nell’aldilà, la Tina Turner italiana dice emozionata: “Lo spero con tutta me stessa. Vorrei tanto che questo possa accadere. In fondo è l’unica cosa che mi importa…oltre alla musica”. E intanto Loredana Bertè si prepara a riprendere il suo Libertè Tour, che partirà a fine marzo ed è già sold out dappertutto.

Leda Bertè parla della sorella Loredana. “Le voglio tantissimo bene, però…”

Su Loredana Bertè si è espressa recentemente la sorella maggiore, Leda. Ospite a Storie Italiane la primogenita di casa ha parlato del rapporto con la Loredana nazionale: “Non ci parliamo da un po’ di tempo. Non è successo niente di particolare, ma ci sono stati momenti in cui lei Sen’è andata per conto suo e io per conto mio”. Leda è sempre stata una sorella maggiore modello, sia per Loredana che per Mimì. Ha aiutato Mia in un periodo molto brutto della sua vita e le è stata costantemente accanto, pur cercando di non entrare mai in quell’ambiente. Di Loredana, invece, dice: “Ha la sua vita, i miei telefoni ce l’ha e quando vuole mi chiama. Io sono una persona molto disponibile e tutto sommato lascio vivere la vita come uno vuole. Ci sentiamo o non ci sentiamo, lei sa che io ci sono. Le voglio tantissimo bene perché è una donna che ha sofferto e dovrei anche rimproverarle qualcosa”. Alla domanda di Eleonora Daniele, che ha chiesto a cosa si stesse riferendo, Leda ha risposto: ”È un discorso fra me e lei che rimane a quattr’occhi. Sono cose abbastanza personali”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA