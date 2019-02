Mamma di Paola Caruso a Domenica Live/ DNA? No problem: ecco perché l’ha abbandonata

La presunta mamma biologica di Paola Caruso, sarà ospite oggi di Domenica Live con Barbara d’Urso. La donna, dopo essersi identificata come la madre che avrebbe messo al mondo l’ex Bonas, ha deciso di volere incontrare la figlia in diretta TV. Ed infatti, parlando proprio con la conduttrice napoletana lontana dalle telecamere, ha affermato di non avere alcun problema a sottoporsi al test del DNA. Proprio la stessa Caruso, incinta di otto mesi, quando ha saputo la lieta novella ha fatto fatica a trattenere le lacrime per questa inaspettata rivelazione. Naturalmente, l’affetto dei suoi genitori adottivi rimanere invariato: “Ho una mamma che amo da morire. Non ho mai saputo nulla perché non ho voluto mai chiedere nulla ai miei genitori. Mi sembrava una mancanza di rispetto. Io li amo da morire”. La conduttrice ha ribadito che la signora “non chiede soldi, non vuole nulla da te, non vuole toglierti da chi ti ha fatto da genitore. Vuole che tu lo sappia”.

La mamma di Paola Caruso a Domenica Live

A quanto pare, la mamma di Paola Caruso, starebbe facendo delle indagini nella clinica di Catanzaro dove ha avuto luogo il parto, per ritrovare i documenti indispensabili per dimostrare la propria maternità: “Io ne ho passate tante in questo periodo. Non voglio nemmeno illudermi. Avrei anche una sorella”, ha spiegato la showgirl. La conduttrice, poi, ha mostrato in forma privata, anche le immagini della presunta mamma: “Un po’ mi somiglia. Sono scioccata. Io voglio parlarne con la mia mamma. Non voglio che si senta male perché pensa che non le voglio più bene”. Ma per quale motivo è stata abbandonata? Due settimane fa la supposta sorella di Paola Caruso ha scritto una lettera che proprio Barbara d’Urso aveva letto in diretta nel corso di Domenica Live. “Mia madre sostiene che tu sei sua figlia. Lei ti ha partorito nella clinica di Catanzaro ma mia nonna era contraria a questa gravidanza perché il tuo vero padre, un calciatore, era scappato via. Così dopo il parto mia nonna ha detto che tu eri morta ma in realtà eri stata data in adozione. Solo qualche tempo dopo ha ammesso la verità”.

