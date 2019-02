Marco Bocci, marito di Laura Chiatti/ Un amore indelebile nato al primo sguardo

Anche Laura Chiatti, nota attrice e moglie di Marco Bocci, sarà ospite nella puntata odierna di Domenica In. La 36enne di Castiglione del Lago racconterà qualche aneddoto sulla sua vita privata e nel contempo promuoverà il suo ultimo film in cui la stessa è protagonista, leggasi Un’Avventura, pellicola musicale in onore delle meravigliose canzoni del duo Battisti-Mogol. Il film è uscito nelle sale pochi giorni fa, esattamente il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, e in occasione della “prima” la bella Laura si è presentata a fianco del suo marito. Una coppia molto rock, lei con i capelli raccolti e un vestito nero di pizzo molto trasparente, mentre lui in jeans e camicia, con i capelli sciolti. Il loro amore va a gonfie vele, come testimoniato anche dalla recente dedicata che la Chiatti ha voluto fare al proprio belloccio, nonché ai suoi due splendidi figli: «Buon San Valentino ai miei tre maschietti – la didascalia di una foto pubblicata su Instagram – Grazie per avermi donato la grandezza e la beltà di questo strano, ma incredibile sentimento chiamato amore».

MARCO BOCCI, MARITO DI LAURA CHIATTI: AMORE A PRIMA VISTA

Quello fra Marco Bocci e Laura Chiatti è stato amore a prima vista, visto che i due si sono incontrati ad una cena fra amici comuni, e da quel primo sguardo non si sono più persi di vista. Spesso e volentieri raccontano di essersi sposati proprio al primo incontro, e più o meno è andata così visto che, il 4 luglio del 2014, dodici mesi dopo la prima volta, i due sono convolati a nozze, e poco dopo sono anche diventati genitori, con due figli arrivati nel giro di 20 mesi. Fino a poco tempo fa la famiglia Bocci viveva a Perugia (l’Umbria è la regione di origini d’entrambi), ma proprio in questi giorni si sono trasferiti a Roma, molto probabilmente anche per questioni lavorative. Come immortalato da Gente, la famiglia rock ha preso casa nel quartiere Parioli di Roma, uno dei più belli della capitale, di modo che i due non siano più costretti a lasciare ogni volta i piccoli.

IL PERIODO DELLA MALATTIA

Ma assicurano, l’Umbria non la dimenticheranno, e appena potranno faranno senza dubbio tappa a Perugia. Bocci ha vissuto un periodo buio nella propria vita durante il 2018, quando venne colpito da un herpes al cervello. Una malattia molto rara che ha costretto i medici ad un ricovero d’urgenza. Un’occasione in cui l’amore fra Marco e Laura si fuse ancora di più, con l’attrice che rimase sempre a fianco del marito «Gli ho detto ‘Ti prometto che tutte le notti sarò qui’ – raccontava in una recente intervista la bella mamma dei due bimbi – dovevo girare un film, e nonostante Marco mi dicesse di non rinunciare, ho deciso di annullarlo. Non me la sentivo, volevo stare con mio marito”». Ed ora i fan della coppia si domandano: quale sarà il prossimo step dei due? Affermati nella vita, con l’amore che va a gonfie vele… forse un altro figlio? Vedremo se oggi la Chiatti ci svelerà qualche loro progetto futuro.



