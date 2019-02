Non mentire, prima puntata/ Anticipazioni 17 febbraio: chi ha violentato Laura?

NON MENTIRE, ANTICIPAZIONI DEL 17 FEBBRAIO 2019: LA FICTION

Debutta nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 17 febbraio 2019, la serie tv crime tutta italiana Non Mentire, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli e in prima tv assoluta. Alla guida del cast della miniserie da tre doppie puntate, Alessandro Preziosi e Greta Scarano, che vedremo nei panni di Andrea Molinari e Laura Nardini. Due personaggi che condivideranno un legame a causa di un evento traumatico e shock, che spingerà le autorità a fare chiarezza su quanto avvenuto durante la notte del loro primo appuntamento. Il chirurgo Molinari infatti afferma di aver vissuto una notte di passione con la donna, una giovane insegnante, mentre la Nardini si risveglierà con la consapevolezza di aver subito un grave abuso. Dopo aver sporto denuncia, la versione della donna verrà analizzata grazie ad una lente d’ingrandimento, così come quella del chirurgo che afferma di essere innocente. Sullo sfondo di una oscura Torino, il thriller vedrà l’intervento anche di altri personaggi come Tommaso, interpretato da Matteo Martari, e Fiorenza Pieri nei panni di Caterina. Il primo è l’ex fidanzato della protagonista, il motivo indiretto che spingerà la Molinari ad accettare le avances del chirurgo. La seconda invece è la sorella di Andrea, sicura del fascino del medico.

Conosceremo inoltre Nicola, il personaggio di Simone Colombari, un amico del protagonista che sarà il primo a scoprire quanto il chirurgo sia stato bene durante il suo appuntamento con Laura. Claudia Potenza e Duccio Camerini saranno invece Vanessa e Roberto, i due poliziotti che dovranno verificare se la versione dell’insegnante è vera oppure frutto di eventi ancora da definire. Il dramma di Andrea intanto è appena iniziato: la Molinari infatti deciderà di rivelare tutto tramite social, mettendolo in cattiva luce con amici, colleghi e persino pazienti. Nei ruoli minori troveremo invece l’attrice Valentina Carnelutti nelle vesti di Carolina, l’ex moglie del protagonista, e Alessandro Tedeschi nel ruolo di Ivan, un incontro casuale che Laura farà durante una visita a Roma.

In un intreccio fra verità e menzogna in cui il pregiudizio è una delle guide della trama, il regista ha scelto di puntare lo sguardo verso quel confine spesso fin troppo sottile fra vero e falso. Senza considerare l’attualità di una trama che mette in risalto il ruolo dei mezzi digitali in casi simili, che spesso spingono l’opinione pubblica ad emettere un verdetto prima che le autorità possano risolvere il caso. Non è solo il racconto a guardare nel dettaglio la vita di tutti i protagonisti, ma anche la macchina da presa, che grazie ad uno zoom costante sul volto dei tanti personaggi, renderà più vive le espressioni del loro volto, regalando allo spettatore un insieme di realtà che supera la finzione.

ANTICIPAZIONI DEL 17 FEBBRAIO 2019

PRIMA PUNTATA – In questi giorni la rete Mediaset ha distribuito un’anteprima di diciotto minuti del primo episodio della fiction. Un primo sguardo che ci regala i preparativi di Andrea e Laura prima del fatidico incontro. Con in sottofondo di Zombie degli Cranberries, seguiamo da vicino le similitudini dei due protagonisti: Laura adora l’acqua ed andare in canoa, mentre il chirurgo si mantiene in forma con la corsa. Dopo una giornata al lago, l’insegnante rientra a casa e sorprende l’ex fidanzato ad ultimare il trasloco. Fra i due è appena finita ed il loro rapporto rimarrà pacifico anche per via dell’amicizia che li unisce. Intanto, il figlio di Andrea cerca di convincerlo ad uscire una sera mentre lascia che lo accompagni a scuola. Grazie ad un evento fortuito, Andrea incontrerà Laura e le chiederà di uscire, anche se la donna prenderà del tempo prima di dargli una risposta. Sarà l’amico e collega a spingerla ad andare oltre i suoi dubbi. I momenti successivi sono un crescendo di emozioni: Laura e Andrea si preparano per vedersi e la cena sembra andare bene. Al mattino successivo però, l’insegnante capisce subito di essere stata violentata. Clicca qui per guardare l’anteprima del primo episodio di Non Mentire.



