Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 17-22 febbraio: passionali i Pesci

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox del 17-22 Febbraio 2019

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto per svelarci le previsioni per tutti i segni e la storica classifica dell’astrologo italiano. Su DiPiù TV, scopriamo che le cinque stelline per questa settimana vanno al Toro: i single hanno dalla loro parte l’aspetto positivo di Venere che spinge verso i nuovi incontri. Giovedì in particolare sarà interessante anche per chi non ha un partner da tempo. Le coppie sono in crisi da mesi ed hanno superato lo scoglio più grande. Cambiamenti interessanti nel Lavoro, grazie a Saturno e Marte favorevoli. Non bisogna però pretendere troppo. I single del Leone possono contare sull’amore e chi ha vissuto un incontro a gennaio può continuare. La Luna sarà nel segno lunedì e martedì e l’intrigo è assicurato. I momenti più intensi verranno vissuti con il Sagittario. Risposte positive per le coppie, che potranno contare su lunedì e martedì per recuperare. Viaggi favoriti e gli incontri che possano scaldare. Nel lavoro, bisogna rivedere delle strategie e fare scelte con i piedi di piombo. Single dello Scorpione favoriti negli incontri, soprattutto mercoledì. Qualcuno però potrebbe accorgersi di non volere un rapporto stabile. Alcune coppie sono invece alla ricerca di un figlio o realizzare un cambiamento importante. Potrebbero verificarsi delle liti con un ex. Buone notizie in arrivo nel lavoro, soprattutto per contratti, accorti e finanze. Notizie positive per chi sta concludendo un affare. Venere aiuta i cuori solitari del Capricorno, che può realizzare i propri desideri. Nuovi amori in arrivo e tanta azione. Le coppie sono ancora sotto pressione per le finanze, anche se Marte non si trova più in aspetto dissonante. Chi vuole recuperare, potrà riaccendere la fiamma della passione. Nel lavoro, Saturno e Marte favorevoli aiutano le conferme. Saranno possibili entrate extra. Passionali i Pesci, che fra sabato e domenica potrebbero vivere una bella emozione. Tensioni invece con un partner difficile da raggiungere. Le coppie che vogliono riconciliarsi potranno contare su un cielo positivo. Luna Piena pesante attorno alla giornata di martedì, ma il problema più grosso è pensare ancora al passato. Nel lavoro, consigli interessanti e creatività in aumento. Da tenere sotto controllo mercoledì e giovedì.

Problemi di gelosia per l’Acquario

Continua la classifica di Paolo Fox, che con il suo Oroscopo ci aiuta a scoprire le previsioni per tutti i segni. Su DiPiù Tv, l’astrologo ha rivelato che la Vergine è fra i segni ad aver ottenuto quattro stelline. I single possono contare su Venere in ottimo aspetto, ma non è detto che sia sufficiente. Mercoledì giornata giusta per gli incontri grazie alla Luna, ma bisogna agire con cautela di fronte alle polemiche. Le coppie sono più forti dopo la crisi di gennaio e pronte a fare una scelta importante su casa e figli. Cambiamenti nel lavoro con riscontri positivi e richieste possibili mercoledì e giovedì. Interessanti le stelle per la Bilancia, soprattutto i single che potranno rimettersi in gioco in amore. Meglio agire con saggezza per i nuovi incontri, a causa di una vena polemica in corso. Le coppie faranno scelte per casa e figli e con Venere dissonante, si è più pesanti. Liti previste per sabato e domenica. Nel lavoro ci sarà un po’ di recupero, anche se si tratta di resistenza. Cautela negli investimenti. Incontri favoriti per i single del Sagittario, anche se in qualche caso si pensa ad una rottura definitiva. Mercoledì teso, le parole andranno dosate. Le coppie in crisi non risolveranno i problemi così facilmente, mentre chi è stabile dovrà affrontare dei cambiamenti. Liti previsti nelle giornate centrali della settimana. Nel lavoro ci saranno belle notizie attorno a lunedì: il consiglio è di dare retta all’istinto. I single dell’Acquario sono interessati più al lavoro che all’amore. Venere tornerà nel segno da marzo e si potranno risolvere i conflitti di coppia. Chi ha un partner invece deve stare lontano dalle liti con i parenti. Teso il lunedì, anche se il cielo è limpido. La gelosia potrebbe provocare dei problemi. Nel lavoro sono in arrivo accordi e patti, in previsione del nuovo aspetto di Urano. Gli accordi che non vanno andranno chiusi, prima di lanciarsi in altre iniziative.

Cambiamenti per i Gemelli

Quali segni troviamo sul podio finale della classifica di Paolo Fox? Oroscopo e previsioni sono disponibili su DiPiù Tv, dove scopriamo i più sfortunati di questa settimana. Tre stelline per i Gemelli, incerti in amore e con lo scorso gennaio ancora da superare. Le coppie sono in crisi a causa di eventi esterni e la sensibilità è troppo forte. Nel lavoro si potrebbero aver vissuto delle delusioni: ci saranno dei cambiamenti da valutare con cautela. I single dell’Ariete ricevono invece due stelline: sono impegnati su fronti diversi rispetto a quello dell’amore. Marzo regalerà qualche soddisfazione in più e nel frattempo si potrebbero verificare delle liti sabato. Venere in posizione dissonante non aiuta le coppie, che potrebbero cedere a scontri inutili. Problemi possibili con Toro e Acquario. Nel lavoro c’è troppa agitazione, forse per un progetto in fase di lancio. Qualcuno si è dovuto difendere dalle accuse. Infine il Cancro, che vivrà una settimana tranquilla in amore. Un momento di confusione sabato e domenica, che spinge alla riflessione sugli affari di cuore. Anche se forti, le coppie vivranno un momento di disagio, per un recupero solo da fine mese. Urano positivo per un marzo vincente nel lavoro: arriveranno proposte per chi ha fatto delle richieste. Anche nel fine settimana ci potrebbero essere delle occasioni.



