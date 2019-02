Paola Caruso/ “Mamma single”, e l’esame del DNA a Francesco Caserta.. (Domenica Live)

Barbara D’Urso continua ad interessarsi attivamente alla vita privata di Paola Caruso. Confermata quindi l’anticipazione dei giorni scorsi, secondo la quale la showgirl sarebbe stata ospite oggi pomeriggio a Domenica Live. Anche perchè la conduttrice di Canale 5 ha incontrato la presunta madre biologica e la presunta sorella dell’ex valletta di Avanti un altro. “Ho avuto modo di parlarci e mi sono scese le lacrime. Ho pianto. Ho realizzato una piccola intervista che Paola vedrà domenica a Domenica Live. La presunta madre è pronta a sottoporsi al test del dna”, ha spiegato Barbara D’Urso durante una puntata di Pomeriggio Cinque, nei giorni scorsi. Sale quindi l’attesa per la partecipazione di Paola Caruso a Domenica Live. La donna è in prossimità del parto e ora sente l’esigenza di condividere la sua gioia con il pubblico italiano. Il bimbo in arrivo si chiama Michele e dovrebbe nascere attorno ai primi di marzo. “Sarò una mamma single ma felice, non vedo l’ora di stringere Michelino tra le mie braccia. Ho accanto la mia famiglia, il mio agente Alberto, il mio avvocato e la mia cara amica Maria”, le parole pronunciate dalla 34enne alla vigilia dell’intervista con la D’Urso.

Paola Caruso, la lettera scritta dalla sorella a Barbara D’Urso

Non appena due settimane fa la presunta sorella di Paola Caruso si era messa in contatto con Barbara D’Urso grazie ad una lettera scritta per lei. Un messaggio che la conduttrice ha poi letto a Domenica Live: “Mia madre sostiene che tu sei sua figlia. Lei ti ha partorito nella clinica di Catanzaro ma mia nonna era contraria a questa gravidanza perché il tuo vero padre, un calciatore, era scappato via. Così dopo il parto mia nonna ha detto che tu eri morta ma in realtà eri stata data in adozione. Solo qualche tempo dopo ha ammesso la verità”, ha spiegato la giovane. Al messaggio sono state aggiunte delle immagini ritraenti la presunta madre, visibili chiaramente solo alla Caruso e non a tutto il pubblico. “Un po’ mi somiglia”, aveva dichiarato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che non è riuscita a trattenere la commozione. “Sono scioccata, voglio prima parlarne con la mia madre adottiva. Sono pronta a fare il test del DNA”.

Continuano i dissapori con l’ex Michele Caserta

Nonostante la sua storia con Francesco Caserta sia finita, Paola Caruso nutre ancora del rancore nei confronti dell’ex compagno. La trentaquattrenne sta affrontando con le sole sue forze una fase molto delicata della sua esistenza, complici le scintille con Caserta e la fine della loro relazione. La Caruso ha comunque trovato dei seri motivi per sorridere e festeggiare, come l’arrivo di un bambino che inevitabilmente cambierà la sua vita. In queste ultime settimane la Caruso non sta pensando ad altro e ha concentrato le sue forze unicamente sulla dolce attesa che sta portando avanti da sola. Per sentire il sostegno e l’affetto degli amici e della famiglia, l’ex valletta di Avanti un altro ha organizzato un delizioso banchetto in onore del nascituro, predisponendo degli addobbi di colore blu per il maschietto in arrivo. Proprio del piccolo Michele e dei suoi pani futuri la Caruso parlerà nell’ampia intervista di oggi a Domenica Live.



