Paolo Santambrogio, fidanzato di Paola Iezzi/ Fotografia e musica nel loro amore

Ci sarà anche Paola Iezzi, fidanzata di Paolo Santambrogio, quest’oggi a “La prima volta”, programma in onda su Rai 1 alle ore 17:35, all’interno di Domenica In, e condotto da Cristina Parodi. La puntata sarà dedicata all’evento musicale dell’anno in Italia, il festival di Sanremo, che si è chiuso esattamente una settimana e un giorno fa, non senza polemiche. Come preannuncia il titolo dello stesso programma, la chermesse sanremese verrà raccontata da coloro che l’hanno vissuta la prima volta, appunto anche Paola Iezzi, che comparve sul prestigioso palco dell’Ariston nel 1997, assieme alla sorella Chiara, con la canzone che di fatto resta ancora oggi la più famosa del duo, leggasi “Amici come prima”. Il loro brano stazionò per diverse settimane ai primi posti delle classifiche italiane conquistando il grande pubblico e segnando una svolta nella carriera delle due sorelle,

PAOLO SANTAMBROGIO, CHI E’ IL FIDANZATO DI PAOLA IEZZI DA 12 ANNI

Paola Iezzi si è evoluta nel corso della sua carriera, è divenuta anche produttrice musicale e deejay, e a tutt’oggi condivide la sua vita sentimentale con il fotografo e regista Paolo Santambrogio. I due sono fidanzati da 12 anni (a quando le nozze?), e la leggenda narra che si siano conosciuti addirittura su My Space, una vecchia comunità online nata nel 2003, che ha spopolato per una decina di anni prima di venire surclassata dai social network. Paola e Paolo sono uniti da numerose passioni, a cominciare da quella per la moda e la musica: «Io ho un grande amore per la moda e la fotografia – raccontava in una recente intervista la poliedrica cantante – e Paolo ama molto la musica e in termini concreti la produzione musicale e il sound design; quindi ci capita spesso di pensare e realizzare progetti insieme, che sono intrecciati alle nostre due attività».

UNA VITA A FARE FOTO

Paolo Santambrogio ha sempre avuto un amore smodato nei confronti della fotografia, fin da piccolo, anche se il suo percorso di studi è stato ben lontano dall’arte e appunto dal mondo fotografico. Solo a “tarda età” si è infatti accorto che fare foto poteva diventare il suo lavoro, unendo così l’utile al dilettevole. Ora il compagno di vita della Iezzi è uno dei fotografi più affermati a livello nazionale e internazionale, realizzando servizi per Vanity Fair, Vogue, GQ, Cosmopolitan, giusto per citare alcune testate, e collaborando con Fendi, Trussardi, Marc Jacobs e via dicendo. Il rapporto fra Paolo e la sua dolce metà si traduce anche nel lavoro, visto che Santambrogio ha realizzato quattro video musicali della fidanzata, compreso Lovenight del 2016, penultima canzone prodotta da Paola. Vedremo se oggi la cantante ci svelerà qualche dettaglio in più in merito a questo suo rapporto di coppia molto artistico e che strizza l’occhio anche alla sensualità: «Seduco in intimo di pizzo – ha svelato la bella Paola – tulle o seta, rigorosamente nero».



© RIPRODUZIONE RISERVATA