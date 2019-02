Serena Rossi e Davide Devenuto/ Video proposta di matrimonio in diretta a Domenica In

Serena Rossi e Davide Devenuto si sposano. Nessun dubbio, perché la proposta di matrimonio è avvenuta in diretta a Domenica In, con la complicità di Mara Venier. Dopo aver parlato di Mia Martini e del successo di “Io sono Mia”, la conduttrice ha annunciato una telefonata. Un assistente le ha portato un telefono, lei abbozza una scusa, ipotizzando che sia la sorella di Mimì. «Chi è? Ma dove sta? E che devo rispondere? Pronto? Ma chi sei amore della zia? Ah Davide…», risponde la Venier che poi attiva il vivavoce per coinvolgere Serena Rossi. «Per questo mi hai chiesto a che ora sarei uscita. Sei terribile! Ma dove sei?», la prima reazione dell’attrice. Davide Devenuto è a golf, ma approfitta dell’occasione per fare una sorpresa alla compagna, da cui ha avuto il figlio Diego. Mara Venier non resiste e fa una battuta delle sue: «Povera te, ho un marito da vent’anni che gioca solo a golf, sono sempre sola, non ne posso più. Povera te». Visto che la conduttrice aveva spiegato alla sua ospite che era arrivato il momento di convolare a nozze, l’attrice lancia una frecciatina al compagno: «Dice Mara che mi devi chiedere se ti voglio sposare». Ma non sa che le arriverà sul serio una proposta…

SERENA ROSSI E DAVIDE DEVENUTO SI SPOSANO

«Davide volevo sapere se mi devo ordinare un vestito elegante per un matrimonio», scherza Mara Venier con il compagno di Serena Rossi. Ma la risposta dell’attore spiazza tutti: «Va bene, organizzi tutto tu zia?». In studio partono gli applausi e Mara Venier è entusiasta di fronte ad una Serena Rossi sbigottita. «È fatta, è fatta. Siamo a febbraio, quindi quando sarà? Un anno, ma che sei matto?». Davide Devenuto prova a prendere tempo: «Facciamo giugno del 2020». Ma la conduttrice di Domenica In lo incalza: «Facciamo settembre del 2019, è un bel mese. Davide è fatta ormai. Ti passo tua moglie in privato, tolgo il vivavoce e dille una cosa carina, chiediglielo seriamente». Quando Mara Venier le passa il telefono, arriva la proposta vera e propria. «Ma veramente? Dice che è in imbarazzo perché è timido. Ci vediamo a casa», le uniche parole che si possono sentire, quelle di Serena Rossi. Sul più bello però Mara Venier con una mossa da conduttrice “navigata” sorprende il pubblico mandando la pubblicità. Dopo aver fatto condividere un momento così intimo con milioni di persone, permette a Serena Rossi di avere un po’ di privacy, ma al tempo stesso tiene incollato il pubblico alla tv.

PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTA A DOMENICA IN

Una grande mossa televisiva quella di Mara Venier, che poi dopo la pubblicità stuzzica la sua ospite. «Cara mia, congratulazioni. Manda un bacio a tuo marito». E l’attrice manda un messaggio attraverso la telecamera a Davide Devenuto: «Amore mio torno presto, arrivo. Già mi fanno gli auguri». La conduttrice esulta: «Evviva gli sposi». Serena Rossi parla dunque della bolla di felicità in cui si trova al momento e di un sogno da cui non vuole svegliarsi. Ma le sorprese non sono finite qui per lei, perché dopo aver interpretato altri successi di Mia Martini riceve l’abbraccio di Olivia Bertè, la sorella più piccola di Mimì. Le fa un regalo speciale: la prima chitarra che Mia ha suonato e che aveva sempre con lei. «Io voglio ce l’abbia tu. È stata recuperata grazie a degli amici tempo fa», dice Olivia Bertè a Domenica In. E Mara Venier non può che essere d’accordo: «Te la meriti tutta amore». Incredula Serena Rossi («Ma non ci credo, oddio. Grazie a tutti per questo amore») che infatti lascia lo studio a dir poco sbalordita per le tante sorprese ricevute.





