Taylor Mega/ Video, “Corona? Non gli rivolgo la parola!”: e su Soleil Sorge dice…

Taylor Mega dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2019 ad una settimana dall’inizio (e lei che sperava di rimanere per tre..), è stata intervistata tra le frequenze di Radio Radio. L’ex naufraga, ha esordito svelando di avere cambiato punto di vista nei confronti di Marina La Rosa. “Ho amato e odiato Marina La Rosa. L’ho odiata quando rosicava, perché ha rosicato. In realtà le stavo sulle p…e all’inizio, poi abbiamo passato una settimana insieme e mi ha detto: mi sono ricreduta”. Proprio l’ex gieffina, dopo essere diventata leader nel corso dei primi sette giorni dall’inizio del programma, si era tirata addosso le antipatie delle naufraghe, compresa la giovane Taylor che non aveva fatto nulla per mascherarlo. Ai microfoni del programma “Non succederà più”, l’influencer ha parlato anche di Fabrizio Corona, confidando di non avere alcun tipo di intenzione di chiarirsi con lui. “Sappiamo com’è, sempre in cerca di scandali. Ma una persona che per fare notizia, un attimo di hype, fa una lista della spesa delle donne che ha avuto. Ma è una persona normale?”.

Taylor Mega dopo l’Isola dei Famosi, le dichiarazioni

Taylor Mega poi, ha annunciato di non volere sentire Corona nemmeno per telefono, quindi non lo chiamerà: “No, perché io una persona che si comporta in questo modo evito direttamente di rivolgergli la parola”. Fidanzata da alcuni mesi con Tony Effe della Dark Polo Gang ha intenzione di voltare pagina anche dal punto di vista dell’amore. Qualche tempo addietro, la giovane influencer era al centro del gossip per una ipotetica storia nata con Flavio Briatore: “Tutto quello che doveva essere detto è stato detto – ha affermato – Io ho partecipato a l’Isola dei Famosi anche per voltare pagina, anche perché questa storia ha rotto. Non sono mai stata fotografata con lui perché non era questo tipo di relazione, ma preferisco non parlarne”. Taylor alla fine, ha detto la sua anche su Soleil Sorge, ultima arrivata all’Isola dei Famosi 2019: “Io la conosco molto bene lei, secondo me dovrebbe essere stessa. In realtà non è così, è molto più carina”.





