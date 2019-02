Uomini e Donne / Gemma Galgani: “Rocco? Non mi fido ancora del tutto” (Trono Over)

Gemma Galgani ha deciso di dare un’altra possibilità a Rocco Fredella. Così, nelle ultime puntate del trono Over di Uomini e Donne, abbiamo assistito al loro riavvicinamento. Eppure la dama ammette di avere ancora molti dubbi su Rocco e sul loro rapporto. Dubbi che nascono dal comportamento di Rocco. Infatti, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Gemma svela: “Con Rocco ci sono state talmente tante liti furiose che anche avere qualche riserva è normale. Sicuramente fidarmi di lui è ancora difficile. – e ancora la Galgani aggiunge – La sua fama di latin lover mi lascia perplessa! E poi vogliamo parlare del suo carattere irascibile? Basta un niente per scatenarlo. Per me che cerco la serenità non è facile”. Queste, insomma, le motivazioni che portano Gemma a non fidarsi ancora del tutto di Rocco.

GEMMA GALGANI: “ROCCO? ECCO PERCHÈ MI PIACE”

Eppure, al contempo, Rocco Fredella ha anche delle caratteristiche che portano Gemma Galgani ad apprezzarlo ed esserne attratta. “Di lui apprezzo la forza di carattere, quando riesce a tenerlo sotto controllo. – ammette la dama di Uomini e Donne – L’uomo forte che piace a me, però, non deve essere prepotente ma deve essere rassicurante”. Ma non è tutto, perché ci sono altre due caratteristiche importanti secondo Gemma: “Nella descrizione di sé che ha fatto quando è arrvato in trasmissione, si è autodefinito un cavaliere d’altri tempi, un po’ corrisponde anche al mio principe” E, non meno importante “Non dimentichiamo che è anche un bell’uomo”, conclude la dama di Uomini e Donne. Chissà se questo rapporto riuscirà stavolta a resistere ai problemi nati nei mesi scorsi.

