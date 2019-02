Annalisa Chirico/ “Scanzi? Non sono attratta! Salvini è un amico e Montezemolo…”

Annalisa Chirico intervistata ai microfoni di “Un giorno da pecora”, ha le idee molto chiare sul genere di uomo che può attrarla comunemente. “Scanzi? Non sono attratta dagli uomini così giovani e abbronzati, zero. A me piacciono gli uomini d’esperienza, per me Andrea potrebbe essere un amico ma non lo trovo erotizzante, è uno di quelli che la mattina si svegliano e si domandano come stanno: ecco, io non sto con tipi così narcisi”. Proprio la giornalista, dopo essere stata la protagonista di un acceso botta e risposta sul sito di Dagospia con la famosa penna del Fatto Quotidiano, oggi in diretta radiofonica su Rai Radio1, è tornata a parlare di quella controversia. Ci sarà qualcuno che rientra nei suoi gusti, no? Ed infatti uno pare esserci ma non rivela assolutamente la sua identità: “Uno c’è, ma non ve lo dico…”, afferma con la bocca cucita. Lui è single? “Mi pare di sì. E comunque in questo periodo sono un po’ innamorata”.

Annalisa Chirico innamorata: “E’ italiano ed ha meno di 50 anni!”

Annalisa Chirico poi, tra le frequenze radiofoniche confida di essere innamorata senza essere corrisposta. “Esatto, ma sono single. È una cosa un po’ così”. Il misterioso lui sa del suo amore, o quasi: “Glielo faccio capire…ma quando sono innamorata divento un po’ maldestra, tipo Bridget Jones”. Durante l’intervista, si scopre che il fortunato ha meno di 50 anni ed è italiano: “Sì, sulle cose di cuore prima gli italiani, sempre. Il maschio latino non è solo una leggenda…sesso solo con gli italiani: questo sarà il mio slogan”, ha scherzato la Chirico a Un Giorno da Pecora. Nel frattempo, si vocifera che lei sia più di un’amica per Matteo Salvini: “No, con Salvini siamo amici da molto tempo. La nostra amicizia è nata da un’intervista che gli feci per il Foglio”, ha precisato. Tornando al gossip, in passato è stata anche paparazzata in barca con Montezemolo. Proprio Dagospia l’ha definita la sua “badante volontaria”. “Questa cosa l’ho trovata un po’ sgradevole ma forse si riferiva al divario d’età. Luca è molto dinamico ed agile”. Potrebbe essere proprio lui il suo innamorato misterioso? “No, non è il mio fidanzato: sono single”. Ultima domanda riguarda la chirurgia estetica: è vero che si è rifatta il naso? “Si, è vero avevo una gobbina che non mi piaceva. L’ho rifatto in una clinica privata, ho speso circa 6mila euro”.

