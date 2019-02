Antonio Moriconi dopo la scelta/ Uomini e Donne: “Teresa e Andrea? Doveva andare…”

È ormai noto a tutti i telespettatori di Uomini e Donne che Antonio Moriconi non è la scelta di Teresa Langella. Venerdì su Canale 5, in prima serata, è andata in onda la puntata che ha visto la tronista scegliere Andrea Dal Corso e beccarsi il suo no e, dall’altra parte, un Antonio Moriconi molto deluso e provato dalla notizia di non essere la scelta di Teresa. A distanza di giorni dalla messa in onda della scelta, il pubblico si chiede come stia Antonio e quali siano ora i suoi sentimenti o se, per caso, sarà possibile vederlo di nuovo a Uomini e Donne ma, stavolta, come tronista. Dopo le parole di Andrea Dal Corso, che ha rotto il silenzio nelle ultime ore, arrivano novità anche su Antonio Moriconi grazie ad un recentissimo avvistamento da parte di alcuni fan del programma.

Antonio Moriconi: “La scelta di Teresa? Doveva andare così”

Antonio Moriconi pare sia ancora molto deluso e provato dal mancato lieto fine del suo percorso con Teresa Langella. Una fan di Uomini e Donne ha segnalato al portale NewsUeD di aver visto Antonio. L’ex corteggiatore, ad una signora che si è detta dispiaciuta con lui della mancata scelta, Moriconi, dispiaciuto, avrebbe risposto “Doveva andare così…”. È chiaro che la ferita per lui sia ancora aperta e che forse, proprio per questo, sarà difficile vederlo nell’immediato sul trono di Uomini e Donne. L’impressione che Antonio ha dato di sé al pubblico a casa, d’altronde, è stata davvero ottima, ecco perché sono in tanti a sperare che, anche se ne prossimi mesi, lui possa essere uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Vedremo se la redazione del programma li accontenterà!

