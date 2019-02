CATERINA BALIVO/ “Penso proprio che mio marito mi lascerà” (S’è fatta notte)

Caterina Balivo è una delle protagoniste della prossima puntata di “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo in onda lunedì 18 febbraio 2019 in seconda serata su Rai1. La conduttrice di “Vieni da me” è pronta a raccontarsi in un’esclusiva intervista che sicuramente regalerà nuovi spunti sulla sua vita privata e professionale. La Balivo è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Il pubblico ha sempre apprezzato la sincerità e la schiettezza di Caterina che nel corso di tutti questi anni si è conquistato un posto di spicco nel panorama televisivo italiano. Non solo conduttrice, visto che la Balivo è anche una star dei social dove su Instagram è seguita da più di 1 milioni di follower. Proprio su Instagram recentemente la conduttrice ha pubblicato una foto in occasione della festa di San Valentino.

Caterina Balivo: “Penso proprio che mio marito mi lascerà”

Nel giorno di San Valentino, Caterina Balivo ha voluto condividere su Instagram una foto in compagnia del marito Guido Maria Brera. Uno scatto di vita quotidiana quello condiviso dalla conduttrice che ha voluto mostrare ai suoi fan il marito nonostante sia un uomo schivo e molto riservato. Innamorati come il primo giorno, la foto di Caterina Balivo e Guido Maria Brera ha conquistato il pubblico di Instagram che ha apprezzato anche la frase scritta dalla conduttrice come didascalia: “Penso proprio che mio marito mi lascerà stasera. Non glielo dire che sta su Instagram”. Naturalmente il commento della conduttrice è stata scritto in maniera scherzosa e il pubblico ha apprezzato il gesto della Balivo. In tantissimi hanno commentato la foto scrivendo bellissime frasi tra cui “Siete davvero una bella coppia”. La Balivo e Guido Maria Brera sono legati sentimentalmente dal 2013 e dal loro amore sono nati due splendidi figli: Guido Alberto nato nel 2012 e Cora nata nel 2016.

Caterina Balivo: la richiesta di una concorrente de L’Eredità

Negli ultimi giorni Caterina Balivo è stata presa di mira da una ex concorrente de L’Eredità. Si tratta di Viviana Filomena che, su Twitter, ha voluto inviare un messaggio alla conduttrice di Vieni da Me, il programma trasmesso su Rai1. “Ciao Caterina Balivo. Visto che è già la seconda volta che invitate un concorrente de L’Eredità che ha vinto, invitate anche me e gli altri? O solo Diego?”. La richiesta della concorrente è legata alla presenza per ben due volte di Diego Fanzaga nel salotto televisivo di Rai1. La richiesta della ex concorrente è più che giusta. Chissà che la Balivo non possa risponderle e perché no invitarla come ospite a Vieni da Me su Rai1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA